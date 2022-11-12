ЕС и Британия будут бойкотировать выступления России на саммите G20

Евросоюз и Великобритания намерены бойкотировать выступления российской делегации на саммите "Большой двадцатки", который пройдет на Бали в Индонезии 15–16 ноября. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Представитель службы внешних связей ЕС заявил газете, что международное сообщество таким образом хочет показать, что думает "обо всех этих преступлениях, злодеяниях и незаконных действиях России".

Страны также призовут Россию к прекращению войны, отметив, что переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для Украины.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20 и не будет участвовать в нём в видеоформате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение Путина "необходимостью его нахождения в России". Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В июле на конференции глав МИД G20 на Бали Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока. В апреле во время выступления российских представителей заседание G20 покинули министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что откажется от участия в саммите, если в нём будет участвовать Владимир Путин. Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите "в каком-то формате" – возможно, онлайн.