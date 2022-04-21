На встрече G20 министры покинули зал, когда выступала делегация России

Министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран покинули заседание в рамках "Двадцатки" в Вашингтоне во время выступления российских представителей.

Из зала в среду вышли члены делегаций США, Великобритании, Франции и Канады, а также Украины – в знак протеста против российского военного вторжения на украинскую территорию. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.

Министр финансов Канады Христя Фриланд разместила в Twitter фотографию поддержавших бойкот российской делегации. "Демократии мира не будут бездействовать перед лицом продолжающейся российской агрессии и военных преступлений", - написала Фриланд. Она также отметила, что на весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, в рамках которой состоялась встреча G20, речь идёт о поддержке мировой экономики, которой вторжение в Украину несёт серьёзную угрозу. По этой причине, считает Фриланд, Россия не должна участвовать в подобных встречах.

Британский министр Риши Сунак заявил о единстве в осуждении войны России против Украины. "Мы будем добиваться более тесной международной координации, чтобы наказать Россию", - подчеркнул Сунак.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер не стал выходить из зала вслед за своими коллегами, однако ранее он заявил, что на конференции МВФ и в ходе переговоров министров финансов G20 России не будет предоставлена трибуна для "распространения пропаганды и лжи", говорится в сообщении на сайте "Немецкой волны".

Минфин РФ не упомянул бойкот в заявлении, опубликованном после заседания G20. В тексте лишь сказано, что глава российского финансового ведомства Антон Силуанов "призвал партнеров избегать политизации диалога и подчеркнул, что "двадцатка" всегда была и остается в первую очередь экономическим форматом".