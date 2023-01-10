ЕС и НАТО подписали декларацию о партнёрстве – на фоне войны в Украине

Руководители Европейского союза и НАТО подписали во вторник третью совместную декларацию о стратегическом партнёрстве. Первая такая декларация была подписана в 2016 году, вторая – двумя годами позже. Нынешний документ – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в нём отражены реалии, связанные с войной.

Как заявил на церемонии подписания документа в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Россия стремится "изменить порядок безопасности в Европе и контролировать всех своих соседей". "Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился", – сказал Столтенберг.

По его словам, необходимо укреплять партнёрство между ЕС и НАТО, в том числе трансатлантические связи, а также укреплять поддержку Украины. Генсек НАТО считает, что Владимир Путин не отказался от своих целей в Украине и поэтому союзники "должны быть готовы к длительной войне".

Лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель на пресс-конференции высказались за то, чтобы Украина "получила всё необходимое оружие", но прямо не сказали, идёт ли речь о танках, обсуждения возможности поставок которых активно идут в последнее время.

В совместной декларации говорится, помимо прочего, о сотрудничестве в отражении угроз в сфере кибербезопасности, борьбе с гибридными угрозами и терроризмом.

Большинство стран ЕС также входят и в НАТО, и наоборот. Однако среди 30 стран-членов Североатлантического союза важную роль играют и страны, не входящие в ЕС: в первую очередь США и Великобритания, а также Турция. Среди стран ЕС нейтралитет соблюдает Австрия; Швеция и Финляндия, до недавнего времени нейтральные, заявили о намерении вступить в НАТО после начала российского вторжения в Украину.