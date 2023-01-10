Politico: США обсуждают поставки Украине боевых машин Stryker

США рассматривают возможность отправки в Украину боевых бронированных машин Stryker, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление российской армии. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника. Официально комментировать эту информацию в пресс-службе Пентагона отказались.

В начале января стало известно о намерении США поставить в Украину 50 боевых машин пехоты Bradley. БМП Stryker могут войти в следующий пакет помощи, уточняет собеседник издания. По данным Politico, администрация президента США Джо Байдена может объявить об этом в конце следующей недели. Однако окончательное решение ещё не принято, отмечает издание.

Бронемашины Stryker не так эффективны в бою, как, но обладают некоторыми другими преимуществами. Она движется тише, а также может перевозить больше солдат — девять против шести.

Ранее Politico писало, что после поставок бронемашин США могут начать поставлять в Украину танки.

На минувшей неделе о поставках в Украину бронеавтомобилей AMX-10 RC (их также называют колесными танками) сообщила Франция. Вскоре после этого о поставках боевых машин "Мардер" и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot сообщила Германия.

С началом 2023 года иностранная военная помощь Украине изменилась: в ней появилась более тяжелая бронетехника производства западных стран.

Украина ещё с весны просит, в особенности Германию, поставить ей боевые танки, вооружённые пушкой большого калибра. До сих пор Украина получала с Запада либо советские танки, либо их аналоги, построенные в бывших социалистических странах Восточной Европы. В недавнем интервью журналу Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "может победить врага", но для этого ему нужно "300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц".

Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку, и указывал на то, что до сих пор ни одна страна НАТО не поставила Украине подобную бронированную технику.

Как пишет Politico, Франция и Польша подталкивают Германию к оснащению Киева мощным танком Leopard 2. Издание подчёркивает, что этого же добивается Украина, в том числе потому, что эти танки находятся на вооружении у многих европейских армий, в частности в Испании, Польше, Греции, Финляндии. Германские поставки открыли бы путь и к поставкам Украине танков из этих стран. Одновременно Великобритания, как сообщается, рассматривает возможность отправки в Украину не менее десяти своих основных боевых танков Challenger 2. По мнению издания, это будет сигналом Берлину, который не хочет действовать в одиночку, отправляя Украине тяжелое вооружение. Однако, как отмечают эксперты, британский танк оснащен нарезной пушкой для которой нужны специальные боеприпасы.

Спустя почти год после начала войны России против Украины западные аналитики не исключают, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись в том числе истощением запасов боеприпасов у украинской армии.