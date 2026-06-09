ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла и Мединского

Европейская комиссия внесла в проект списка 21-го пакета санкций против России главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, политика Владимира Мединского, а также руководителей крупных ведомств и коммерческих компаний, сообщает расследовательский проект "Система".

Включение патриарха Кирилла в документ обосновывают поддержкой действий российской армии в Украине, а Владимира Мединского называют одной из ключевых фигур государственной пропаганды.

Из юридических лиц в перечень включены Московская биржа, акционерная финансовая корпорация "Система", "Россельхозбанк" и банк "ДОМ.РФ".

В список вновь попали люди, включение которых в санкционный пакет ранее уже обсуждалось, но не было осуществлено: глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Также в списке оказались министр спорта Михаил Дегтярев, зампред Центрального банка России Сергей Белов, предприниматели Вагит Алекперов, Михаил Гуцериев и Искандер Махмудов, музыкант и телеведущий Александр Миньков (Александр Маршал), глава Газпром-медиа Александр Жаров, глава АНО "Диалог" Владимир Табак, глава РЖД Олег Белозеров, руководители и совладельцы ряда российских военных предприятий и конструкторских бюро.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести полный запрет на въезд в ЕС для всех участников вторжения и боевых действий против Украины.