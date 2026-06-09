ЕС может запретить въезд всем участникам войны против Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила проект 21-го пакета санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину.

Еврокомиссия в частности предлагает ввести полный запрет на въезд в ЕС для всех участников вторжения и боевых действий против Украины. Он будет введён путём запрета на выдачу виз всем, служившим в Вооружённых силах России с 2022 года.

Также предлагается включить в список ещё 30 судов так называемого теневого флота, ввести запрет на транзакции с 31 банком, ввести запрет на импорт различных автозапчастей, а также рыбопродуктов, ограничения в сфере металлов и сплавов, используемых в аэрокосмической отрасли.

Добавить в чёрные списки предлагается 170 физических и юридических лиц.

Ожидаются также новые ограничения в энергетической сфере, речь идёт, в частности, о заморозке потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель (по нынешним правилам, этот потолок вскоре должен был повыситься из-за роста мировых цен на нефть). Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Также ожидаются меры по борьбе с обходом санкций, в том числе в отношении компаний из третьих стран. Другие подробности пока не сообщаются. Так, пока нет данных о частных лицах, которых предполагается включить в санкционный список.

В ЕС ранее заявляли, что 21-й пакет может быть одобрен уже в середине июня. После поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии ожидается, что эта страна не будет блокировать одобрение пакета так, как это происходило ранее.