В ЕС обсуждают ужесточение визовой политики для граждан РФ

В Еврокомиссии заявили, что предложат меры по дальнейшему ужесточению выдачи шенгенских виз гражданам России. Ранее с таким требованием обратились 11 стран Шенгенской зоны, недовольные тем, что, несмотря на войну в Украине и введённые ранее ограничения, ряд стран ЕС по-прежнему активно выдаёт россиянам туристические шенгенские визы.

"Мы предложим ввести целенаправленные ограничительные визовые меры для дальнейшего решения проблем безопасности, возникающих в результате враждебных действий третьих стран", - цитирует Euronews представителя Еврокомиссии по вопросам миграции Маркуса Ламмерта. По его словам, новые меры могут быть приняты в 2027 году. Какими именно они могут быть, он не уточнил, однако подчеркнул, что они будут ограниченными, поскольку выдача виз как таковая остаётся прерогативой отдельных государств-членов ЕС. О полном запрете выдачи виз россиянам, по всей видимости, речь не пойдёт.

Несколько дней назад 11 стран Шенгенской зоны направили Еврокомиссии совместное письмо. Речь идёт о Дании, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, Финляндии, Чехии, Швеции и Эстонии. Страны потребовали новых "ограничительных и обязательных" визовых мер "как можно скорее", указав на то, что разные страны ЕС по-разному трактую рекомендации, призванные ограничить выдачу виз россиянам для несущественных поездок. В частности, Франция, Испания и Италия по-прежнему активно выдают гражданам России туристические визы: в 2025 году Франция выдала россиянам почти 180 тысяч виз - существенно больше, чем годом ранее, Италия - почти 160 тысяч, Испания - около 100 тысяч. "Крайне тревожно наблюдать, как все больше российских туристов отдыхают на европейских пляжах и курортах, пока ракеты и дроны продолжают поражать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Украины", - говорится в письме. В нём помимо прочего предлагается ввести более жёсткий подход к выдаче многократных виз гражданам России независимо от страны их проживания, а также запрет на въезд бывшим и действующим российским военным, участвовавшим в войне против Украины.

Как сообщает Deutsche Welle, Еврокомиссия в свою защиту указала, что число шенгенских виз, выданных гражданам России, сократилось с четырёх миллионов (показатель до вторжения) до примерно полумиллиона в 2025 году, а многократные визы были заменены однократными. Согласно официальной статистике ЕС, в 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России 620 тысяч шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Около трёх четвертей заявлений на визы россияне подают в консульства Франции, Испании и Италии.

После российского вторжения в Украину в 2022 году Евросоюз отменил упрощённый порядок выдачи виз гражданам России, повысив стоимость их оформления, а также фактически исключив возможность выдачи многократных виз. Ряд стран полностью запретили въезд на свою территорию россиян с туристическими целями - однако на практике граждане России, получившие шенгенскую визу в других странах, всё равно могут приезжать в эти государства.