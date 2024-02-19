ЕС назовёт санкции за нарушение прав человека в честь Навального

Евросоюз назовёт санкционный режим за нарушения прав человека в честь политика Алексея Навального. Об этом заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель. Он уточнил, что ответственность за смерть Навального несёт лично президент России Владимир Путин.

Вместе с тем, по словам Борреля, Западу будет сложно найти новые способы привлечь Путина к ответственности. Дипломат призвал поддержать российскую оппозицию.

19 февраля главы МИД стран ЕС вместе с Боррелем проведут встречу с женой Навального Юлией. Ранее сегодня она заявила, что продолжит дело мужа.