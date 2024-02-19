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ЕС назовёт санкции за нарушение прав человека в честь Навального

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель

Евросоюз назовёт санкционный режим за нарушения прав человека в честь политика Алексея Навального. Об этом заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель. Он уточнил, что ответственность за смерть Навального несёт лично президент России Владимир Путин.

Вместе с тем, по словам Борреля, Западу будет сложно найти новые способы привлечь Путина к ответственности. Дипломат призвал поддержать российскую оппозицию.

19 февраля главы МИД стран ЕС вместе с Боррелем проведут встречу с женой Навального Юлией. Ранее сегодня она заявила, что продолжит дело мужа.

  • По версии ФСИН, Алексей Навальный умер днём 16 февраля после прогулки. Родные и адвокаты до сих пор не видели его тела.
  • В Следственном комитете сообщили, что "проверка смерти Навального продлена. Сколько ещё она будет идти – неизвестно. Причина смерти по-прежнему не установлена".
  • В России на акциях памяти Навального задержаны около 400 человек.

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