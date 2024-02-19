Юлия Навальная пообещала продолжить дело своего мужа

Юлия Навальная выпустила обращение и заявила, что продолжит дело своего мужа – Алексея Навального.

"На моём месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин", — отметила Юлия Навальная в первом видео в своём аккаунте в соцсети X, пообещав рассказать о причинах случившегося с Навальным в ближайшее время.

"Я буду продолжать дело Навального. Я буду продолжать бороться за нашу с вами страну", — подчеркнула супруга политика и призвала его сторонников продолжать борьбу против войны, против коррупции и против несправедливости.

В ролике супруга политика говорит, что Навального отобрали у неё и россиян, которые надеялись, что страна может быть другой.

"Я не боюсь. И вы ничего не бойтесь", — заявила Юлия Навальная.

Ролик заканчивается кадрами, на которых Алексей Навальный произносит: "Всё, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей".

Ранее Юлия Навальная во время своего обращения к участникам Мюнхенской конференции по безопасности призвала мировое сообщество сплотиться и победить "ужасающий режим, который сейчас в России".

По версии ФСИН, Алексей Навальный умер днём 16 февраля после прогулки. Родные и адвокаты до сих пор не видели его тела.

В Следственном комитете сообщили, что "проверка смерти Навального продлена. Сколько ещё она будет идти – неизвестно. Причина смерти по-прежнему не установлена".

В России на акциях памяти Навального задержаны около 400 человек.