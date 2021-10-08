ЕС обеспокоен решением Польши о верховенстве национального права

Постановление польского суда, оспорившего верховенство права ЕС, повышает вероятность выхода Варшавы из Евросоюза. Об этом заявили главы государств и правительств стран-членов ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен заявила, что Брюссель сделает всё, что в его силах для обеспечения в странах ЕС преимущества европейского законодательства над национальными правовыми системами.

В свою очередь глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель подчеркнул, что верховенство права ЕС – основополагающий принцип Евросоюза.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не планирует выходить из ЕС, несмотря на реакцию Брюсселя.

В четверг, 7 октября, Конституционный суд Польши решил, что норма о приоритете европейского права над положениями польской конституции не соответствует нормам страны.

В марте с запросом о проверке превосходства европейского права над местным в Конституционный суд обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это произошло вскоре после того, как Европейский суд нашёл нарушения Варшавой законодательства Евросоюза при проведении судебной реформы.

По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был переподчинен минюсту, а глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не совещаясь с представителями правосудия.

Реформа привела к увольнению около 40 процентов действующих членов Верховного суда, включая председателя. В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права.