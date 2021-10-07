Суд в Варшаве признал приоритет польского права над правом ЕС

Норма о приоритете европейского права над положениями конституции Польши не соответствует нормам страны. Такое решение принял польский Конституционный суд.

Несогласные с решением устроили перед зданием суда акцию протеста. Активисты вышли с плакатами "Неконституционный трибунал" и "Мы европейцы".

Критики Варшавы считают, что оспаривание верховенства права ЕС ставит под угрозу не только долгосрочное будущее Польши в Евросоюзе, но и стабильность самого блока. В ответ польские власти назвали утверждения о выходе страны из ЕС популизмом.

СМИ пишут, что решение суда может повлиять на выделение Польше кредитов и грандов из Фонда восстановления ЕС на сумму около 58 миллиардов евро. Варшава уже представила план распределения средств, но Брюссель его пока не одобрил.

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