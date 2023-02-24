ЕС одобрил 10-й пакет санкций в отношении России

Европейский союз одобрил новые санкции против России за её вторжение в Украину. Это решение объявлено спустя год после начала войны. 10-й по счёту санкционный пакет предусматривает сокращение экспорта промышленных товаров на 11 млрд евро. России будет трудно получать откуда-то ещё детали для авиационных двигателей, антенны и другую электронику. ЕС объявил, что из него в РФ больше не поступает никакой технологи, которая может быть использована в военных целях.

Телеканал "Евроньюс" цитирует слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении Брюсселя усиливать давление на Москву:

"Россия откатывается к автаркической экономике, отрезанной от мира. Наши санкции резко подрывают её экономическую базу, уничтожая любые перспективы её модернизации". По словам главы Еврокомиссии, давление на Россию будет продолжаться. "Мы будем преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять свой военный арсенал", предупредила Урсула фон дер Ляйен.

ЕС одобрил и санкции против Ирана. За поставки России беспилотников-камикадзе впервые наказан Корпус стражей исламской революции.

Новые санкции против России затруднят сотрудничество ЕС с рядом российских банков. Персональный "чёрный список" ЕС расширен именами нескольких кремлёвских пропагандистов, представителей политических сил, военачальников и лиц, ответственных за принудительную и незаконную депортацию украинских детей в Россию.

Не удалось, правда, организовать использование замороженных российских активов на восстановление Украины.