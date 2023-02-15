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Чем грозят России новые санкции?

Владимир Путин, коллаж

Почему не сбылись многие прогнозы существенного кризиса российской экономики? Чем грозят РФ новые санкции Евросоюза?

Наши гости экономист Дмитрий Некрасов, предприниматель и блогер Дмитрий Потапенко.

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