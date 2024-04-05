ЕС одобрил намерение Еревана выйти из сферы российского влияния

Европейский Союз согласился содействовать Еревану в стремлении сойти с орбиты российского влияния и поддержать экономику Армении в период растущей напряжённости в регионе, сообщило издание Politico.

В пятницу в Брюсселе состоялись переговоры между главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарём США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На совместной пресс-конференции трёх политиков фон дер Ляйен объявила о выделении 270 миллионов евро на поддержку бизнеса и промышленности Армении в течение четырёх лет. Она назвала этот план "новым и амбициозным проектом сотрудничества".

Азербайджан, один из главных экспортёров природного газа в Европу, несколько раз воевавший с Арменией, возражал против трёхсторонней встречи в Брюсселе. Перед началом этой встречи Урсула фон дер Ляйен провела с президентом Ильхамом Алиевым телефонный разговор и заверила его намерении ЕС продолжить сотрудничество с Баку в области "возобновляемых источников энергии, развитии транспорта, энергетической безопасности и других сферах", сообщает издание Politico.