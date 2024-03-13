Европарламент принял резолюцию по статусу кандидата в ЕС для Армении

Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. За инициативу проголосовали 504 депутата, против – 4, воздержались – 32.

В резолюции, которая не обязательна к исполнению, упоминается, что Россия по-прежнему серьёзно влияет на экономику Армении, поэтому Ееревану стоит обращать внимание на возможный обход санкций Евросоюза в отношении Москвы.

Европарламент также призвал европейские компании и инвесторов укреплять с Арменией экономические связи и торговые отношения. Кроме того, авторы резолюции призывают удовлетворить просьбу Еревана и оказать поддержку армянским вооружённым силам.

Кроме того, в резолюции говорится, что в последние годы в Армении произошли значительные политические изменения, и правительство взяло на себя обязательство обеспечить работу демократических институтов.

В документе также упоминается заявление Армении о вероятной заморозке участив в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Авторы резолюции признают, что таким образом страна пытается уменьшить свою зависимость от России, говорится в документе.

В резолюции также упоминается массовый отъезд армян с территории Карабаха (бывшая Нагорно-Карабахская республика) после проведения Азербайджаном в сентябре прошлого года военной операции. Европарламент заявил, что активно поддерживает усилия по установлению прочного мира между Баку и Ереваном с соблюдением прав местного населения.

Депутаты призвали ЮНЕСКО принять незамедлительные меры по сохранению и защите армянского культурного наследия в Карабахе.

Резолюция Европарламента принята на фоне критических заявлений Еревана в отношении Москвы. В частности, Армения предупредила о возможной заморозке участия в ОДКБ, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что несколько месяцев назад Москва "открыто призвала армянское население свергнуть власть".

Кроме того, Армения предупредила Россию о предстоящем выводе российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц.

Москва в свою очередь назвала заявление Еревана контпродуктивной риторикой и обвинила западные страны в давлении на Армению.

Вместе с тем страны Запада обвиняют Россию в обходе санкций через третьи страны, среди которых Армения. Страна, по данным СМИ, стала одним из крупнейших "хабов" по обходу санкций для Москвы. По официальным данным, экспорт товаров из Армении в Россию вырос на 85%, из которых 80% составляет реэкспорт.

Финансисты обращают внимание, что в общей сложности экспорт Армении в Россию вырос на 430% по сравнению с довоенным периодом из-за вероятного реэкспорта европейских и китайских товаров.

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