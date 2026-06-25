ЕС перечислил Украине первый транш 90-миллиардного кредита

Евросоюз в четверг 25 июня перечислит Украине первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из одобренного ранее кредита на 90 миллиардов евро. Об этом на конференции, посвящённой восстановлению Украины, в городе Гданьск в Польше объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также, по её словам, вскоре Украине начнут перечислять средства из другого пакета, на 6 миллиардов евро, предназначенные на производство беспилотников.

Кредит в 90 миллиардов под гарантии стран ЕС был согласован в декабре прошлого года. Обсуждалась схема привлечения средств за счёт замороженных российских активов, однако эту идею поддержали не все страны ЕС. Была выбрана другая схема, воплощение которой вплоть до своего поражения на выборах блокирован премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако ЕС всё же успел согласовать все процедуры до конца июня, как и было обещано. Предполагается, что Украина вернёт кредит только в том случае, если Россия выплатит ей репарации - за счёт этих средств.

На форуме в Гданьске ожидается подписание около 160 соглашений на общую сумму до 10 миллиардов евро, сообщила глава украинской делегации, премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ожидалось, что в Польшу приедет президент Владимир Зеленский. Он, однако, отказался от поездки на фоне беспрецедентно резкого спора с президентом Польши Каролем Навроцким и другими представителями польских властей в связи с присвоением одному из подразделений в Украине звания "Героев УПА". Эту организацию многие в Польше обвиняют в массовых убийствах польского населения в годы Второй мировой войны. Навроцкий на днях заявил о лишении Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого орла. Зеленский отправил орден в Польшу по почте, его примеру последовали и другие украинские политики.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, политический оппонент Навроцкого, приехал в Гданьск и попытался смягчить напряжённость. Он отметил, что Украина хочет по праву вступить в Евросоюз и отметил, что для этого необходимы "желание и воля к примирению". Туск также критиковал Зеленского, но отмечал, что его действия не должны поставить под сомнение поддержку Украины со стороны Польши.

Польша и Украина совместно организуют форум, но участвуют в нём представители из многих стран Европы и мира, включая руководителей Чехии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы и ещё ряда стран, а также Еврокомиссии.