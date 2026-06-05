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Время Свободы

"Подумайте о собственном существовании". Письмо Зеленского Путину

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 5 июня
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 5 июня
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 5 июня

01:18 Владимир Путин о возможности компромисса с Украиной

03:17 Владимир Зеленский призвал Путина встретиться и закончить войну

05:52 Марк Рютте принял участие в совете «НАТО-Украина» в Киеве. Путин сомневается в легитимности Зеленского

08:46 Путин: Применение «Орешника» против Украины было «испытанием» ракеты

10:37 Трамп приветствовал бы встречу Путина и Зеленского

12:07 Центр «Досье» о том, как двигатели немецкой компании в обход санкций оказываются на катерах ФСБ

15:04 Дональд Трамп не исключает встречи с Моджтабой Хаменеи. Сам Хаменени объявил о победе Ирана в войне с США

18:11 Китай протестует против высказываний Марко Рубио в память о китайских студентах, погибших в Пекине в июне 1989 года

21:00 Книга недели: Ксения Кумпан «Шел в одну комнату, попал в другую»

25:37 85 лет Барбаре Брыльской


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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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