ЕС перевёл Киеву новый транш помощи на мирные цели в 1,5 млрд евро

Евросоюз перевёл Украине новый транш финансовой помощи объёмом 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Министерство Финансов Украины. Субсидия не относится к военной помощи, она нацелена на поддержку экономики и функционирования государственных услуг.

Это десятый транш в программе макроэкономической помощи от ЕС. Ещё один такой же транш Украина должна получить до конца года. Таки образом общий объём помощи по данной программе за 2023 год составит 18 миллиардов евро.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала полномасштабной войны России в Украине Есросоюз уже перевёл обороняющейся стране 65 миллиардов евро. Еврокомиссия также намерена выделить Киеву ещё 50 миллиардов евро до 2027 года.