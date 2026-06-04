ЕС пообещал Армении поддержку на фоне давления со стороны России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о мерах поддержки Армении, которая, по её словам, сталкивается с экономическим давлением со стороны России. После разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит Еревану более 50 миллионов евро помощи и упростит доступ ряда армянских товаров на европейский рынок.

"Расширяя экспортные ограничения на армянские товары, Москва использует экономические отношения как оружие для политического давления. Мы слишком хорошо знаем этот сценарий. Вот почему Европа твердо стоит на стороне Армении", — заявила фон дер Ляйен.

В свою очередь вице-премьер России Алексей Оверчук предупредил, что Москва может пересмотреть меры поддержки Армении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и двусторонних соглашений, если Ереван продолжит курс на сближение с Евросоюзом.

"Мы не можем осуществлять финансовую поддержку страны, которая видит свое будущее в Европейском союзе. Зачем нам давать деньги тем, кто завтра, может быть, будет воевать с нами?" — сказал Оверчук в интервью "Интерфаксу".

По его словам, дальнейшие решения Москвы будут зависеть в том числе от итогов парламентских выборов в Армении, которые пройдут 7 июня. Если победят проевропейские силы, Россия намерена рассмотреть ответные меры. Оверчук напомнил, что сейчас Армения получает преимущества от членства в ЕАЭС, включая беспошлинную торговлю, доступ к российскому рынку, льготные цены на энергоресурсы и свободное передвижение рабочей силы.

Отношения Москвы и Еревана в последние месяцы заметно ухудшились. Россия обвиняет правительство Никола Пашиняна в прозападном курсе, а Армения активизировала контакты с ЕС. Российские власти ввели ограничения на импорт ряда армянских товаров, включая цветы, минеральную воду, овощи, фрукты и рыбу.

Ранее Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан выступили за проведение в Армении референдума, на котором гражданам предложили бы выбрать между дальнейшим участием в ЕАЭС и курсом на вступление в Евросоюз. Пашинян заявил, что референдум о вступлении страны в Евросоюз может состояться только после официальной подачи заявки Еревана на членство в ЕС.