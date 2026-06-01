Россельхознадзор ограничил экспорт рыбы из Армении

Россельхознадзор ограничил импорт живой рыбы из Армении. Согласно опубликованному 1 июня сообщению ведомства, Еревану со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию, за исключением продукции двух предприятий, прошедших инспекцию. Мера должна действовать "до урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении, опублиокванной по итогам инспекции, которую российские специалисты проводили на рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по содержанию и разведению форели в Армении.

Результаты инспекции оказались неудовлетворительными, утверждает ведомство. Это означает, что рыба и рыбная продукция из Армении пока не сможет поставляться в Россию, за исключением продукции неназванных двух заводов. Их товары "будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности", - уточняется в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".

Решению предшествовал ещё целый ряд ограничений в отношении армянской продукции, введённых в России. Так, с 30 мая 2026 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Ранее ведомство запретило ввоз в Россию цветов из Армении. Другое ведомство, Роспотребнадзор, приостановило продажи алкогольной продукции трёх крупных армянских производителей, а также запретило ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении "Джермук". Это происходит на фоне беспрецедентного обострения отношений между Москвой и Ереваном в преддверии выборов, которые пройдут в Армении 7 июня. Российские официальные лица резко критикуют правительство Никола Пашиняна, заявляя, что оно стремится "усидеть на двух стульях", сохраняя преференции членства в Евразийском экономическом союзе и одновременно стремясь к вступлению в Евросоюз. Москва пригрозила Армении пересмотром параметров контракта на поставки газа. Звучат и политические обвинения в адрес Еревана, в частности в связи с недавним визитом в страну президента Украины Владимира Зеленского.

На совещании в Астане руководители четырёх стран, входящих вместе в Арменией в Евразийское экономическое сообщество, выразили обеспокоенность в связи с возможным вступлением Армении в ЕС и призвали страну провести референдум о членстве в этом объединении или же о сохранении членства в ЕАЭС. Никол Пашинян в понедельник заявил, что было бы нелогично проводить какой-либо референдцм до тех пор, пока Армения официально не станет кандидатом на вступление в ЕС. При этом он отметил, что, если выбор между ЕС и ЕАЭС станет неизбежным, референдум в стране состоится. На данный момент он назвал выбор "теоретическим" и заявил, что Армения продолжает работу в рамках ЕАЭС.

1 июня на сайте Кремля было опубликовано поздравление, которое, как утверждается, президент России Владимир Путин направил Пашиняну по случю его дня рождения. "Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии. Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов", - пишет Путин. О проблемах в отношениях в документе не упоминается.