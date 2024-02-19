ЕС потребовал международного расследования смерти Навального

Европейсккий Союз потребовал от России провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств внезапной смерти Алексея Навального. ЕС приложит все необходимые усилия для привлечения российского политического руководства к ответственности. В частности, буду введены новые санкции против Москвы. С таким заявлением выступил глава Внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии выразил от лица ЕС возмущение смертью Алексея Навального, возложив конечную ответственность на президента Путина и российские власти.

Боррель, выступая в понедельник в Совете ЕС по международным делам, выразил "глубочайшие соболезнования Юлии Навальной, детям, друзьям и соратникам Навльного, которые работали с ним на благо своей страны".

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