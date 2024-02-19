Тело Алексея Навального не выдадут родным ещё как минимум две недели

Тело погибшего в колонии политика Алексея Навального не выдадут родным ещё как минимум две недели, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По её словам, так сказали следователи матери и адвокатам Навального, сославшись на то, что столько времени потребуется на некую "химическую экспертизу".

16 февраля ФСИН сообщила, что оппозиционный политик Алексей Навальный умер в колонии особого режима "Полярный волк" после прогулки. Причина смерти по-прежнему не установлена. Родным Алексея его тело не выдают, мотивируя это проверкой, которую ведёт Следственный комитет. Соратники оппозиционера считают, что он был убит, и что власти пытаются скрыть следы преступления.

Людмила Навальная после известия о смерти сына сообщила, что несколько дней назад ездила к нему на свидание. По словам матери, политик чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье.

То, что у Навального было хорошее самочувствие, подтвердили и во Владимирском областном суде, где 15 февраля политик выступал по видеосвязи.

За несколько дней до смерти оппозиционера в 27-й раз отправили в камеру штрафного изолятора.