ЕС не нашёл оснований конфисковывать активы Банка России

Европейская комиссия пришла к выводу, что после окончания войны в Украине замороженные резервы российского Центробанка придётся вернуть России. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на неопубликованный внутренний документ исполнительного органа Евросоюза.

По мнению авторов документа, передать замороженные резервы Банка России (это 300 миллиардов евро) на восстановление Украины, как предлагала Еврокомиссия, невозможно с точки зрения законодательства.

При этом эксперты предлагают инвестировать российские активы в европейские государственные облигации. Их доходность составляет 2,6% в год, и эти деньги можно будет передать Украине. Такая "чрезвычайная мера" может быть юридически законной, "в особенности учитывая грубое нарушение Россией международного права", полагают авторы документа.

Die Welt также отмечает неоднозначную ситуацию с замороженными в ЕС активами попавших под санкции российских олигархов. Сейчас это более 21 миллиарда евро.

Страны Евросоюза не могут изъять частные активы только потому, что их владельцы попали под санкции. Для конфискации понадобятся доказательства их участия в преступной группировке, отмывание денег, коррупции, наркоторговле и терроризме. Кроме того, доказать отношение замороженных активов к конкретному человеку сложно, поскольку имущество зачастую записано на подставных лиц, которых нет в санкционных списках, отмечает издание.

В октябре прошлого года главы государств на саммите ЕС в Брюсселе поручили Еврокомиссии разработать схему конфискации российских активов, замороженных в Европе.

Еврокомиссия предложила создать специальный фонд из замороженных российских активов. По мнению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС и его партнёры могли бы управлять этими средствами и инвестировать их в краткосрочной перспективе, а прибыль направить в Украину, чтобы компенсировать ущерб, причиненный российским вторжением.

Ряд стран ЕС сомневаются в юридической обоснованности плана и считают его спорным. Власти ЕС также полагают, что такие предложения должны реализовываться совместно со странами "Группы семи".