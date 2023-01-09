Эстония готовит план по изъятию арестованных российских активов

Эстония стала первой страной Евросоюза, которая начала подготовку своей правовой базы для изъятия арестованных российских активов, сообщает Bloomberg. Соответствующую задачу министерства Эстонии должны выполнить до конца января.

Ожидается, что к этому времени Еврокомиссия примет общеблоковое решение о том, как поступить с замороженными активами Центрального банка России (это 300 млрд евро), а также с имуществом и средствами россиян, попавших под санкции. В Эстонии сумма их замороженных активов составляет 20 млн евро.

Члены ЕС "должны продолжить работу по привлечению России к ответственности за военные преступление и использовать замороженные активы страны", – заявила в декабре премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Правительство Германии в свою очередь также готово перенаправить арестованные российские активы на помощь Украине после того, как будут решены все юридические тонкости этой процедуры. По словам одного из источников Bloomberg, рассматривается вариант изымать активы у лиц, причастных к военным преступлениям, вместо того, чтобы арестовывать средства и имущества. Но на юридическое урегулирование этого вопроса могут уйти годы.

Ранее Bloomberg сообщал, что Германия рассматривает возможность использовать замороженные активы России для восстановления Украины в случае, если аналогичным образом поступят ее союзники.

По данным агентства DPA, власти ФРГ заморозили российские активы на сумму более €5 млрд. В то же время Евросоюз, как отмечает Bloomberg, заморозил порядка €19 млрд активов, принадлежащих подпавшим под санкции физическим и юридическим лицам РФ.

По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в €600 млрд. По данным президента Украины Владимира Зеленского, восстановление Украины будет стоить более одного триллиона долларов.

В декабре 2022 года Сенат США на устном голосовании поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных от конфискации активов у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Государственный департамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.

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