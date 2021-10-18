ЕС призвал власти России освободить Андрея Пивоварова

Европейский Союз призвал власти России освободить находящегося в СИЗО Краснодара по обвинению в сотрудничестве с "нежелательной организацией" оппозиционера Андрея Пивоварова.

Сообщение об этом опубликовано в твиттере миссии ЕС в Москве. В нём говорится, что посты в соцсетях, за которые судят Пивоварова, выражают его гражданскую позицию, а его уголовное преследование "отражает тенденцию сокращения пространства для деятельности гражданского общества и свободы слова".

Андрей Пивоваров был арестован в конце мая, его сняли с самолёта, вылетавшего из Петербурга за границу, отвезли в Краснодар и там поместили в СИЗО. Долгое время его обвиняли в участии в деятельности нежелательной организации - власти считают ей основанную Михаилом Ходорковским "Открытую Россию" - за репост в твиттере, который, как утверждает Пивоваров, он не делал. Недавно оппозиционеру предъявили обвинение в окончательной редакции, в нём упоминаются около 30 постов в фейсбуке.

Пивоваров - бывший координатор "Открытой России", основанной Михаилом Ходорковским. Нежелательными признаны одноимённые лондонские организации, также связанные с Ходорковским. Деятельность "Открытой России" в стране была прекращена, Пивоваров был арестован уже после этого. Находясь в СИЗО, оппозиционер баллотировался по спискам "Яблока" в Госдуму и избран не был.

ЕС ранее выступал с призывами освободить оппозиционера Алексея Навального и других политзаключённых, в частности арестованных жителей аннексированного Крыма. Власти ЕС заявляют, что речь идёт не о вмешательстве в дела России, а о призывах к тому, чтобы она соблюдала свои обязательства в сфере прав человека.