ЕС призывает РФ расследовать торговлю поддельными COVID-сертификатами

Представительство Евросоюза в России призывает российские власти расследовать случаи предполагаемой торговли европейскими сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции в так называемом даркнете. Об этом пишет РБК. В представительстве ЕС в ответ на заппрос издания заявили, что очень серьезно относятся к сообщениям о возможных случаях мошенничества, и напомнили о запрете фальсификации документов, включая российские QR-коды и европейские цифровые сертификаты о вакцинации.

"Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры", - заявили в диппредставительстве.

Ранее российская "Лаборатория Касперского" сообщила о том, что в теневом сегменте русскоязычного Интернета публикуются предложения о продаже европейских сертификатов вакцинации. Потенциальным клиентам предлагают выбрать страну вакцинации и препарат (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna). Средняя стоимость поддельных сертификатов - 300 долларов США.

Цифровые COVID-сертификаты действуют в странах ЕС с 1 июля. В них содержится информация о прививках или тестировании. Во многих странах ЕС эти сертификаты нужны, например, для посещения массовых мероприятий или ресторанов. Российский аналог этих сертификатов - QR-коды, которые в ряде регионов также используются для ограничения доступа непривитых в общественные места.

При этом европейские COVID-сертификаты пока не признаются в России, а российские - в странах ЕС. Теоретически такое признание возможно и без одобрения в ЕС российских вакцины, а в России - зарубежных, однако договорённости об этом пока нет. В начале октября сообщалось, что Россия до сих пор не предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания сертификатов вакцинации.

В Ассоциации туроператоров России во вторник заявили, что иностранные туристы в массовом порядке отказываются от туров в Россию, так как у них нет российских сертификатов, необходимых для посещения туристических объектов.

В первом полугодии 2021 года - ещё до введения сертификатов - Россию, по данным погранслужбы, посетили около 65 тысяч иностранных туристов, что в 30 раз меньше, чем в аналогичный период до пандемии. Въезд российских туристов в большинство стран ЕС также на данный момент невозможен.