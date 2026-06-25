ЕС продлил экономические санкции против России до июля 2027 года

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России еще на один год – до 31 июля 2027 года. Решение принято после недавнего саммита ЕС, на котором лидеры стран ЕС согласовали продление действующих ограничений.

В Совете ЕС подчеркнули, что санкции сохранятся до тех пор, пока Россия продолжает действия, которые в Брюсселе считают нарушением международного права. При необходимости Евросоюз готов принять дополнительные ограничительные меры.

Действующие санкции распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику и товары двойного назначения. Они также включают запрет на морской импорт российской нефти и ряда нефтепродуктов, ограничения против российских банков и криптосервисов, а также запрет на вещание ряда российских государственных СМИ в странах ЕС.

Экономические санкции против России были впервые введены Евросоюзом в 2014 году после аннексии Крыма. После начала войны России с Украиной в феврале 2022 года ограничения были значительно расширены.

Кроме того, Евросоюз продолжает применять индивидуальные санкции против физических и юридических лиц, а также ограничения в отношении Крыма и территорий Украины, которые Брюссель не признаёт подконтрольными России.

Лидеры ЕС также призвали как можно скорее согласовать 21-й пакет ограничительных мер, который, как ожидается, будет направлен на дальнейшее сокращение доходов России от экспорта энергоносителей, борьбу с теневым флотом и усиление давления на российскую банковскую систему.

В Евросоюзе вновь подтвердили поддержку Украины и заявили о готовности продолжать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь Киеву.