ВМС Франции задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver

ВМС Франции 25 июня задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver, который, как утверждается, относится к российскому теневому флоту.

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, судно задержали за нарушение морского права. По его словам, эта новая операция "демонстрирует решимость европейцев" действовать против теневого флота России.

"Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать военные действия России", – написал он в соцсети X.

Макрон отметил, что Франция будет предпринимать все необходимые усилия, чтобы "увеличить издержки войны для России и способствовать установлению прочного и долгосрочного мира в Украине".

По данным сервиса MarineTraffic, Deliver ходит под флагом Камеруна. Танкер 4 июня вышел из российского порта Приморск и 20 июля должен был прибыть в порт Сингапура.

Это не первый танкер из российского теневого флота, который задерживает Франция. С осени прошлого года французские военные совместно с союзниками задерживали танкеры Grinch, Boracay, ​Deyna и Tagor. Все они впоследствии были отпущены. Танкер Grinch, в частности, как заявляли французские власти, отпустили после штрафа в "несколько миллионов евро" за неспособность экипажа обосновать использование флага.

К теневому флоту относятся суда, перевозящие грузы из российских портов, однако использующие флаги третьих стран и, как правило, скрывающие своих подлинных владельцев. Сотни судов теневого флота включены в санкционные списки стран Запада.