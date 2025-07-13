ЕС продолжает надеяться на торговое соглашение с США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Евросоюз продолжит воздерживаться от введения ответных мер на американские пошлины на сталь и алюминий, в надежде достичь торгового соглашения с Вашингтоном до 1 августа.

Президент США Дональд Трамп поставил под угрозу месяцы напряжённых переговоров по торговому соглашению, заявив, что товары из Евросоюза будут облагаться 30-процентными пошлинами, если к 1 августа не удастся договориться.

"Соединённые Штаты направили нам письмо с мерами, которые вступят в силу, если не будет найдено переговорное решение. Поэтому мы также продлим приостановку наших ответных мер до начала августа", — сказала фон дер Ляйен журналистам. При этом она подчеркнула, что ЕС продолжит подготовку к введению ответных пошлин.

Текущее замораживание ответных мер ЕС должно было закончиться в ночь с понедельника на вторник. Брюссель подготовил пошлины на американские товары на сумму около 21 миллиарда евро (примерно 24 миллиарда долларов) в ответ на введённые ранее в этом году пошлины США на металлы. Однако в апреле было решено временно воздержаться от этих мер ради попытки достичь более широкого торгового соглашения.

Министры торговли стран ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе, чтобы обсудить ответ на действия США и определить, насколько жёсткой должна быть позиция по отношению к Вашингтону.

Министр финансов Германии Ларс Клинґбайль в воскресенье отметил, что "по-прежнему необходимы серьёзные и ориентированные на решение переговоры с США", но предупредил: если они провалятся, ЕС придётся "решительно принять меры для защиты рабочих мест и бизнеса в Европе". "Наша рука остаётся протянутой, но мы не примем что попало", — сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Французский президент Эммануэль Макрон в субботу призвал Еврокомиссию "решительно защищать интересы Европы".

Ранее предполагалось, что тарифы США на импорт из ЕС вырастут с 10% до 30% уже 9 июля, однако Трамп отложил повышение пошлин до 1 августа. В опубликованном в субботу письме он обосновал своё решение дисбалансом в торговле между США и ЕС.