ЕС расследует российскую сеть влияния на депутатов Европарламента

Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование в отношении депутатов Европейского Парламента, обвиняемых в получении финансирования от Москвы. Об этом в пятницу, 12 апреля, заявил премьер-министр страны Александр Де Кро на встрече с журналистами.

Де Кро отметил, что спецслужбы Бельгии подтвердили "существование пророссийской сети вмешательства, действующей в нескольких европейских странах".

"Поскольку Бельгия является центром институтов власти ЕС, мы обязаны защищать право каждого гражданина на свободное и безопасное голосование", – добавил он. Министр не уточнил, сколько депутатов находятся под подозрением правоохранителей. Ранее крупнейшая партия Европейского Парламента "Европейская народная партия" призывала к расследованию вмешательства России в политику Евросоюза.

В конце марта чешское правительство раскрыло крупную операцию по распространению влияния России в шести европейских странах. Утверждается, что через созданную с помощью спецслужб сеть финансировались правые политики. Важным звеном был антиевропейский портал Voice of Europe, где публиковлись многие правые европейские политики. Spiegel писал, что целью деятельности портала была "поддержка нужных Кремлю кандидатов на грядущие выборы в Европарламент". По оценке чешских правоохранителей за порталом стоит близкий к Путину украинский политик Виктор Медведчук, а также его помощник Артем Марчевский.