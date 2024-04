Крайне правые и деньги России. Виктор Медведчук подкупал политиков в ЕС

Политики нескольких стран Евросоюза в последние дни делали заявления о том, что российские спецслужбы продолжают представлять угрозу из-за проникновения в страны ЕС и распространения своего влияния. Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о том, что российские разведывательные сети станут темой заседания Совета безопасности, так как появились подозрения об их внедрении в политические партии и объединения. За несколько дней до этого в Чехии в национальный санкционный список внесли компанию Voice of Europe s.r.o. (ООО "Голос Европы"), с которой оказался связан кум Путина и в прошлом украинский политик Виктор Медведчук. При его посредничестве Кремль пытался повлиять на результаты выборов в Европейский парламент, которые должны состояться через два месяца.

Правительство Чехии на закрытом заседании 31 марта приняло решение включить в национальный санкционный список еще три организации: два физических и одно юридическое лицо. Это украинский политик Виктор Медведчук, его помощник Артем Марчевский и компания Voice of Europe, s.r.o. (ООО "Голос Европы"). Их активы, а также активы их компаний в Евросоюзе будут заморожены.

Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, "пророссийская сеть пыталась осуществить на нашей территории операцию влияния, которая могла бы представлять серьезнцю угрозу безопасности Чехии и Европейского союза". Речь идет об интернет-портале Voice of Europe, который распространял информацию на нескольких языках, пытаясь повлиять на общественное мнение жителей стран ЕС накануне выборов в Европейский парламент. Утверждается, что деятельность сайта финансировалась и контролировалась непосредственно из России. По данным чешской службы безопасности (BIS), небольшая чешская компания преследовала две цели. С одной стороны, финансировала деятельность политиков Евросоюза, выступающих против поддержки Украины, чтобы добиться их максимального политического влияния на уровне ЕС. С другой стороны, посредством деятельности одноименно сайта распространялась информация, выгодная России, а также предоставлялась платформа политикам, продвигающим российские интересы.

"Статьи были не только на английском языке, у сайта было несколько языковых версий, что указывало на цели Voice of Europe: вмешательство и влияние на общественное мнение в разных странах ЕС. Если посмотреть видео, которые публиковались на канале издания, а также на интервью с отдельными политиками, опубликованными в Youtube, то просмотров там не так уж много, но это не означает, что указанная информация широко не распространялась в обществе. Речь идет об аудитории во многих странах ЕС, поэтому страницы сайта были на нескольких языках", – говорит Ондржей Кундра, обозреватель чешского еженедельника Respekt.

Чешские журналисты успели посетить офис Voice of Europe в центре Праги еще до публикации доклада BIS. Как писало издание Hlídací Pes, сотрудники портала говорили между собой на русском языке.

Компания Voice of Europe s.r.o. в реестре чешских юридических лиц зарегистрирована на гражданина Польши Яцека Якубчика. Каким образом она связана с Виктором Медведчуком и его помощником Артемом Марчевским чешская служба безопасности не уточнила. Тем не менее, на сайте BIS говорится, что служба результаты расследования представила в докладе на 300 страницах во время закрытого заседания правительства, на котором и было принято решение о введении персональных санкций.

"Чешское правительство и чешская служба безопасности имеют доказательства, что Виктор Медведчук был главным человеком, стоявшим за работой сайта Voice of Europe. Он финансировал и координировал работу сайта, – говорит Ондржей Кундра. – Медведчук не впервые участвует в организации работы пророссийских СМИ. Еще когда он жил в Украине, то владел несколькими изданиями, в том числе телевизионным каналом, оказывавшим влияние на свободное демократическое украинское общество таким образом, чтобы эта страна оказалась под контролем России. В том числе из-за этого против Медведчука в Украине возбуждали уголовное дело. Этот человек связан с Владимиром Путиным, ведь именно его хотели привести к власти в Украине после того, как планировалось убить или арестовать украинского президента и начать контролировать Украину. Медведчук должен был стать марионеточным ставленником России в Украине. Нет сомнений, что он попал в чешский санкционный список благодаря всей той деятельности, которую он вел в прошлом".

Как Виктор Медведчук, так и Артем Марчевский, были тесно связаны с запрещенной после начала российского вторжения в Украину партией "Оппозиционная платформа – За жизнь". До войны украинскую партию ОПЗЖ называли пророссийской. Медведчук был одним из ее лидеров, а Марчевский до бегства из Украины возглавлял молодежное крыло ОПЗЖ и был генеральным продюсером телеканала "112 Украина", а также одним из ближайших соратников Медведчука.

С мая 2021 года Медведчук находился в Украине под домашним арестом по уголовному делу о госизмене. Спустя три дня после начала полномасштабной войны стало известно о его побеге. В апреле 2022 года он был задержан и впоследствии арестован судом, а в сентябре того же года Медведчук и еще 55 россиян были обменяны на 215 пленных украинских военнослужащих, в том числе на командиров "Азова" и защитников "Азовстали". Через несколько месяцев после обмена стало известно, что Медведчук после приезда в Россию получил в пользование дорогую яхту, стоимостью более 9,5 миллиона долларов. СМИ связывали это не только с той пророссийской деятельностью, которую бывший украинский политик вел в Украине, но и с тем, что Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука.

Еще один фигурант чешского санкционного списка, Артем Марчевский, известен своими антиамериканскими взглядами. Незадолго до начала войны он, в частности, рассказывал об американских биолабораториях, якобы созданных в Украине для проведения экспериментов над украинцами. Про американские биолаборатории говорил и российский президент перед тем, как отдал приказ ввести войска в Украину. Выступления Марчевского в украинских СМИ всегда широко цитировали российские государственные издания. Он призывал украинские власти купить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса вместо западных вакцин, а также обращался к украинскому правительству, чтобы оно начало вести прямые переговоры с представителями сепаратистских территорий Донбасса вопреки тому, что они находились под контролем Москвы.

Те же утверждения можно было найти и на страницах портала Voice of Europe, где в основном публиковали интервью с лидерами крайне правых партий Евросоюза или политиками, ранее выступавших с антиукраинскими заявлениями или с позиции евроскептицизма. Среди них лидеры правой популистской партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах и депутат бундестага Петр Быстрон, который указан вторым номером в списке кандидатов на выборы в Европарламент. Крах и Быстрон уже давно выделяются своими симпатиями по отношению к авторитарным режимам, в том числе белорусскому и российскому. В 2021 году оба политика встречались с Медведчуком в Киеве, когда тот находился под домашним арестом.

"Среди основных тезисов, распространяемых сайтом Voice of Europe, – утверждение о том, что дальнейшая поддержка Украины только продлевает войну и препятствует заключению мира. Информационную поддержку здесь получали люди с сильными пророссийскими взглядами, в том числе европейские политики. Одной из целей распространяемой пропаганды была попытка повлиять на выборы в Европарламент", – говорится на сайте службы безопасности Чехии.

В публикации немецкого издания Der Spiegel, посвященной чешскому докладу о портале Voice of Europe, говорится о том, что влияние России касалось шести европейских стран. В том числе издание пишет, что часть политиков, дававших интервью изданию, получали финансирование непосредственно из России. В интервью Spiegel Максимилиан Крах получение российских средств отверг. И чешские политики, дававшие интервью интернет-порталу, утчерждали, что за свои выступления они не получали никаких средств и о финансировании непосредственно из России не знали.

"Некоторый политики Евросоюза, как утверждает чешское правительство, должны были получать средства от людей, связанных с сайтом Voice of Europe. За то, что они им давали интервью. Есть данные, что посредством портала могло осуществляться финансирование политических кампаний некоторых пророссийских политиков в ЕС. Проблема в том, что доказательства этого факта и то, насколько крупные это были суммы, каким способом их передавали и кому, и чешская служба безопасности, и принимавшие участие в расследовании службы безопасности других стран ЕС, пока не обнародовали. Поэтому, конечно, это вызывает подозрения, однако если посмотреть на чешских политиков, которые давали интервью Voice of Europe (среди них бывший премьер-министр Иржи Пароубек, бывший президент Чехии Вацлав Клаус, бывший министр иностранных дел Чехии Цирил Свобода), то они могли пробежаться по сайту и понять, о какого рода издании идет речь. Но они, тем не менее, дали интервью этому изданию. То есть они понимали, с кем говорят и в какой среде они распространяют свои взгляды, что это пророссийский интернет-портал, - говорит чешский обозреватель Ондржей Кундра. - Россия длительное время активна не только в Чехии, но и во многих других странах Европейского союза что касается распространения дезинформации. В Чехии это происходит по меньшей мере с 2014 года, когда Москва незаконно аннексировала Крым и восточные территории Донбасса. С тех пор стали появляться пророссийские издания, и Voice of Europe – одно из многих. Его отличает от других только то, что удалось доказать финансирование из России и попытки подкупа политиков Евросоюза. Это проблема, которая касается не только Чехии. В странах ЕС таких СМИ на самом деле немало".

Австрия и деятельность российских разведывательных служб

Через несколько дней после того, как стали известны подробности отчета чешской службы безопасности о деятельности интернет-портала Voice of Europe, по подозрению в шпионаже был арестован бывший сотрудник ныне расформированного Федерального агентства по защите конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отта. Венская прокуратура не привела подробностей, заявив о том, что деятельность Отта нанесла ущерб Австрии. Однако западным СМИ стало известно, что бывший чиновник подозревается в передаче данных с телефонов трех высокопоставленных сотрудников министерства внутренних дел Австрии – бывшего руководителя офиса главы МВД, директора федеральной полиции и главы ведомства по делам иммиграции. Доступ к данным их мобильных устройств был получен Оттом после речной прогулки по Дунаю: телефоны упали в воду, а затем были переданы специалистам, чтобы переписать данные. Отт ранее был арестован по тем же подозрениям, что и на днях, но впоследствии отпущен на свободу. Его стали подозревать в шпионаже после того, как британская разведка задержала шестерых граждан Болгарии, связанных с экс-директором ныне обанкротившейся компании Wirecard. Эта финансовая фирма сотрудничала с российской разведкой и в том числе помогала осуществлять платежи для нее. Чешские СМИ писали, что и Voice of Europe была связана с финансовыми рынками – некоторые платежи для финансирования выгодной Кремлю деятельности в Евросоюзе осуществлялись в криптовалютах.

После ареста Эгисто Отта канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что угрозу безопасности страны представляет проникновение российских разведывательных служб. "Имеются серьезные обвинения. С одной стороны, они должны быть оценены судебными органами. С другой стороны, необходимо оценить и разъяснить ситуацию с безопасностью в республике... Мы не можем допустить чтобы российские шпионские сети создали угрозу нашей стране, проникая и эксплуатируя политические партии и объединения", - подчеркнул Нехаммер.

– В заявлениях канцлера Австрии Карла Нехаммера я вижу несколько аспектов, – говорит директор венского аналитического Center for Democratic Integrity Антон Шеховцов. – Первый и главный – в этом году осенью в Австрии будут парламентские выборы. Согласно как прогнозам, так и опросам, мы видим, что первое место, скорее всего, займет крайне правая партия – Австрийская партия свободы (правая популистская партия евроскептиков, до 2021 года называвшая в числе союзников партию "Единая Россия", так как между двумя политическими силами был подписан договор о сотрудничестве – Прим.РС). Существует отличная от нуля вероятность, что лидер этой партии, возможно, станет новым канцлером. На данный момент ситуация такая. Однако избиратели, электорат Австрийской партии свободы (АПС), некоторым образом пересекается с электоратом Австрийской народной партии (АНП), то есть правоцентристской партии, которую представляет Карл Нехаммер. Поэтому чем больше голосов АНП сможет забрать у АПС, тем лучше для первой и хуже для второй. Австрийская партия свободы несколько лет назад была известна тем, что среди всех партий в Австрии занимала наиболее пророссийские прокремлевские позиции. Можно вспомнить скандал, включающий российский фактор, вследствие которого была развалена коалиция АПС и АНП (так называемый Ибица-гейт – Прим.РС). У Австрийской народной партии тем не менее после осенних выборов видимо есть желание создать коалицию с крайне правыми, но они не хотели бы, чтобы лидером этой коалиции крайне правые стали, они хотят сохранить политическое лидерство в стране. Поэтому заявление Нехаммера можно рассматривать именно в таком ключе – как некоторый внутригосударственный фактор, как внутриполитические дебаты. Но есть второй аспект –на уровне Европейского союза у Австрии сложилась довольно печальная репутация слабого звена в отношениях с Россией. Существует некоторый европейский консенсус, что Россия – это страна-агрессор, что необходимо предоставлять всю помощь Украине и нужно сокращать сотрудничество между Россией и Европейским союзом. Считается, что при этом Австрия является спойлером: страна не входит в НАТО, часто заявляет, что "мы занимаем нейтральную позицию". При этом Вена конечно же оказывает гуманитарную поддержку Киеву, но вот репутация спойлера и страны, которая очень мягко относится к враждебному российскому влиянию, присутствует. Соответственно, второй аспект, почему Нехаммер сделал такое заявление, – это показать, что нет, Австрия сопротивляется российскому враждебному влиянию, шпионажу и другим формам подрывной активности Российской Федерации внутри Европейского союза.

Есть еще и полу-аспект – это все-таки послать сигнал другим акторам Российской Федерации, что наблюдение за ними, возможно, усилится. Дело в том, что на протяжении многих лет, если даже не десятилетий, в Австрии существовал консенсус со стороны политических элит, что Австрийское государство не вмешивается в действия иностранных шпионов, особенно в Вене. Вена – это город, где присутствует и МАГАТЭ, и ОБСЕ, и, конечно же, здесь много агентов фактически со всех уголков планеты. Это не только российские шпионы. Был такой консенсус: главное, не убивайте друг друга, чтобы на улицах Вены не лилась кровь, но мы не будем вмешиваться в вашу деятельность. И, возможно – я тут делаю некоторое предположение – Нехаммер, говоря, что необходимо как-то прекратить или, может быть, как-то ограничить эту шпионскую деятельность, возможно, дал вот такой вот сигнал. Но опять же возможно. Я склоняюсь к тому, что важнее первые два аспекта, о которых я говорил.

– В то время, когда Нехаммер сделал свое заявление, в Чехии стало известно о том, что интернет-портал Voice of Europe финансировался из России и распространял выгодные Кремлю нарративы, осуществляя информационную поддержку крайне правым политикам в Евросоюзе. В этой связи говорят о попытке повлиять на грядущие выборы в Европейский парламент. Можно ли говорить в связи с заявлением Нехаммера о том, что Россия пыталась влиять и на результаты грядущих выборов в Австрии?

– Я, честно говоря, не видел никаких серьезных попыток со стороны России повлиять на выборы именно в Австрии, потому что в целом те политические расклады, которые формируются в этой стране не то чтобы напрямую выгодны России, но Москва не видит в этом угрозы. У России есть экономические интересы в отношении Австрии, есть бизнес-интересы, в меньшей степени, наверное, политические интересы. Потому что Австрия придерживается военного нейтралитета, не помогает оружием Украине, а это самая главная угроза для России в войне – военная помощь Украине со стороны западных стран. Среди политиков Австрийской народной партии есть немало тех, кто в целом хорошо относится к России, хотя они публично не рекламируют свое отношение. Поэтому такой активности, как, скажем, в отношении Франции или Германии со стороны России я в Австрии не вижу.

– Тем не менее, на днях был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России Эгисто Отт, и Карл Нехаммер говорил в своем выступлении об угрозах проникновения российских разведывательных служб в австрийские политические партии и организации.

– Это имя стало известно не благодаря Нехаммеру, а были журналистские расследования и данные спецслужб, которые видимо намеренно публиковали какую-то информацию. Можно ведь вспомнить, что после скандала с Ибицей в австрийском парламенте был осознан Комитет по расследованию политической коррупции, и его деятельность была прекращена, потому что стало слишком много известно о коррупции среди австрийских политиков, и это стоило Себастьяну Курцу кресла канцлера Австрии, – считает Антон Шеховцов.

Реакция в ЕС на обнародованные данные

Польская разведывательная служба ABW после обнародованного в Чехии доклада изъяла 48,5 тысяч евро и 36 тысяч долларов у неназванных лиц. В чешской службе безопасности заявили, что эти действия стали результатом сотрудничества ряда европейских служб, в том числе и Службы безопасности Украины.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил во время дебатов в парламенте, что чешские и бельгийские спецслужбы также тесно сотрудничают касательно обнародованных Чехией данных.

Глава фракции Европарламента "Обновляя Европу" Валери Айер, которая возглавляет список кандидатов в Европейский парламент от партии президента Франции Эммануэля Макрона, призвала обсудить опубликованную информацию в Европарламенте. "Если нынешние депутаты Европарламента или кандидаты на предстоящих выборах получили средства или были коррумпированы российским правительством, их необходимо назвать", - сказала Айер. Депутат Европейского парламента от Франции Жильбер Коллар заявил, что выводы BIS уже начали изучать.