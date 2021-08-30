ЕС рекомендовал ограничить поездки из США в связи с ростом COVID-19

Руководство Евросоюза рекомендовало приостановить необязательные поездки из США в связи с ростом там заболеваемости COVID-19.

Как отмечает "Би-би-си", впервые с минувшей зимы среднесуточное число находящихся в больницах пациентов с коронавирусной инфекцией превышает сейчас сто тысяч. Новая волна заболеваемости, которую связывают со штаммом "дельта", особенно заметна на юге США, но рост заражений отмечен по всей стране. Растёт и показатель смертности – среднее число летальных исходов за сутки составляет более тысячи.

Рекомендация ЕС ни к чему конкретно не обязывает, что означает что каждая страна блока вправе самостоятельно решать, принимать ли приезжающих из Соединённых Штатов, если у них есть подтверждение о полной вакцинации, негативные тесты на коронавирусную инфекцию или при условии соблюдения карантина.

Новые рекомендации – пересмотр решения в отношении США, принятого в июне. Тогда, в преддверии высокого туристического сезона, Евросоюз снял ограничения на поездки для американцев. При этом сами Соединённые Штаты до сих пор сохраняют действующий с марта прошлого года запрет на необязательные поездки из Европы.

Также сообщается, что из списка ЕС по безопасным для посещения странам Брюссель исключил Израиль, частично признанную республику Косову, Ливан, Черногорию и Северную Македонию.