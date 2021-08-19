Гинцбург: "Спутник V" модифицировали под штамм дельта

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал версию вакцины от COVID-19 "Спутник V" против штамма дельта. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. "В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", — цитирует его слова "Интерфакс".

При этом, по словам Гинцбурга, пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация, будет ли этот вариант вакцины лучше существующих препаратов против штамма дельта.

Ранее эффективность основного препарата — "Спутника V" — против штамма дельта оценивалась в 83 процента. Глава Минздрава Михаил Мурашко утверждал, что вакцина защищает от тяжелых случаев COVID-19 на 95 процентов.

Согласно выводам группы учёных из Санкт-Петербурга, у полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. Учёные проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч человек с начала июля по август, пишет РБК.

Авторы исследования уточняют, что они не спрашивали больных о том, какой именно вакциной они прививались. Однако с учётом того, что, по официальным данным, к 27 июля 96 процентов вакцинированных в Петербурге получили "Спутник V", можно говорить об эффективности именно этой вакцины. Она составляет 81 процент, говорится в первом независимом исследовании эффективности вакцинации.





С начала июня в России росли заболеваемость и смертность от COVID-19 на фоне распространения штамма дельта, на который приходится более 95 процентов случаев заражения коронавирусом. В июне в Москве, по данным Росстата, умерли 16 406 человек. Это максимальный прирост смертей за месяц с начала пандемии в столице. Мэрия города связала высокую смертность в июне со штаммом дельта и аномальной жарой.

В августе несколько дней подряд в России за сутки умирали более 800 пациентов с диагнозом COVID-19. Максимальное число умерших за время пандемии – 819 - было зафиксировано 14 августа .

Всего, по сведениям оперативного штаба, жертвами COVID-19 в России стали свыше 170 тысяч человек.

По данным Росстата, к июлю в России скончались более 316 тысяч человек с коронавирусной инфекцией нового типа. Независимые демографы и исследователи статистики, на основе данных Росстата, дают оценку смертности в 3,5 раза выше, предполагая, что она превысила показатель в 600 тысяч.