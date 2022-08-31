ЕС решил отказаться от упрощённой выдачи виз россиянам

Министры иностранных дел Евросоюза в среду на встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Это усложнит и сделает дороже въезд в ЕС для российских граждан, заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

Ряд стран ЕС предлагал ещё более серьёзные визовые ограничения, вплоть до полного запрета выдачи шенгенских виз гражданам России (за рядом исключений). Они аргументировали свою позицию тем, что в то время, когда Россия ведёт агрессивную войну в Украине, недопустимо выдавать визы российским туристам. Полный запрет одобрен не был - его не поддержали, в частности, Франция и Германия.

Тем не менее, как подчеркнул Боррель, и принятое в Праге решение приведёт к тому, что число виз, выдаваемых россиянам, существенно сократится. "Получить визу будет сложнее, а сам процесс займёт больше времени" - сказал он. Стоимость шенгенской визы также возрастёт - с 35 до 80 евро. Речь также может идти об отказе от выдачи долгосрочных шенгенских виз.

Главы МИД стран ЕС пока одобрили политическое решение, технические нюансы станут ясны позднее, их определит Еврокомиссия. В частности, не исключено, что ЕС может позволить странам, граничащим с Россией и входящим в шенгенскую зону, самостоятельно регулировать въезд россиян. Об этом заявил по итогам встречи в Праге министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу. Жозеп Боррель подчеркнул, что в последнее время эти страны - прежде всего Финляндия, Эстония и Латвия - столкнулись с наплывом россиян, которые приезжают "на отдых и за покупками", "как будто сейчас не бушует война в Украине". Также он отметил, что существуют опасения, связанные с безопасностью.

При этом, по словам Борреля, страны ЕС договорились выдавать визы "специфическим группам россиян", каким именно - также будет определено позднее. Среди звучавших ранее предложений - выдавать визы людям, активно выступающим против войны, активистам, журналистам, студентам и молодым людям.

Страны-члены ЕС и сейчас могут принимать решения по ограничению выдачи виз россиянам на национальном уровне, некоторые из них полностью отказались выдавать визы.

Ограничения могут коснуться и россиян, которые уже являются обладателями шенгенских виз, однако о конкретных деталях пока не сообщается.

В МИД России и Кремле ранее заявляли, что Москва примет ответные меры в случае ограничений на въезд россиян в ЕС.