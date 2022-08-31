Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония назвали въезд россиян в страны Шенгенской зоны угрозой общественной безопасности. Они потребовали от Европейской комиссии принять меры для ограничения въезда российских туристов. В противном случае они рассматривают возможность сделать это на национальном уровне. Об этом пишет The Financial Times.
Как пишет газета, совместное заявление пяти стран представлено на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая проходит в Чехии. Как пишет газета, с начала вторжения России в Украину в феврале в пограничные с Россией страны ЕС въехало около 700 000 россиян. Утверждается, что большинство из них — туристы, направлявшиеся в западные европейские страны на отдых.
После вторжения Евросоюз прекратил с Россией авиасообщение, въезд в страны ЕС стал возможен только через транзитные страны или через наземные погранпереходы. Ранее страны Балтии призвали прекратить россиянам визы полностью, по крайней мере туристические. Против выступают западноевропейские члены союза.
- В прошлом году граждане России обратились за 536 тысячами шенгенских виз, отказы поступали в 3 процентах случаев, сообщал AFP. Статистику за 2022 ЕС не приводит.
- В середине августа министр иностранных дел Дании заявил, что страна изучит возможности сокращения выдачи туристических виз россиянам, если ЕС не сделает этого самостоятельно. За первые полгода 2022 года Копенгаген выдал россиянам 141 туристическую визу. Это почти в 3 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было выдано 49 виз, передаёт TV2.
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