ЕС решил увеличить долю экотоплива для самолётов до 70% к 2050 году

В Евросоюзе согласовали увеличение доли экологически чистого авиационного топлива до 70% к 2050 году.

По достигнутому соглашению, уже в 2025 году экотопливо, предоставляемое в аэропортах Евросоюза, должно составлять 2%, а в 2030 году – 6%. Причём половина должна приходиться на синтетическое топливо, которое производится с использованием уловленных выбросов углекислого газа.

Экотопливо (SAF) имеет нулевые или более низкие выбросы углекислого газа, чем керосин, получаемый из нефти. Сейчас такое топливо производится в ничтожных количествах и стоит намного дороже, чем обычное авиационное топливо. Углеродный рынок Евросоюза выделит авиакомпаниям около двух миллиардов евро, чтобы помочь им перейти на экотопливо.

Самолёты с нулевым уровнем выбросов ожидаются не ранее чем через десять лет, отмечает Reuters, в то время как экотопливо поможет снизить углеродный след от авиаперевозок уже в ближайшем будущем.

Ранее подсчитали, что глобальная замена 11% продуктов животного происхождения на их альтернативы, позволит нивелировать почти все авиавыбросы.