ЕС решил увеличить долю экотоплива для самолётов до 70% к 2050 году

В Евросоюзе согласовали увеличение доли экологически чистого авиационного топлива до 70% к 2050 году.
По достигнутому соглашению, уже в 2025 году экотопливо, предоставляемое в аэропортах Евросоюза, должно составлять 2%, а в 2030 году – 6%. Причём половина должна приходиться на синтетическое топливо, которое производится с использованием уловленных выбросов углекислого газа.
Экотопливо (SAF) имеет нулевые или более низкие выбросы углекислого газа, чем керосин, получаемый из нефти. Сейчас такое топливо производится в ничтожных количествах и стоит намного дороже, чем обычное авиационное топливо. Углеродный рынок Евросоюза выделит авиакомпаниям около двух миллиардов евро, чтобы помочь им перейти на экотопливо.
Самолёты с нулевым уровнем выбросов ожидаются не ранее чем через десять лет, отмечает Reuters, в то время как экотопливо поможет снизить углеродный след от авиаперевозок уже в ближайшем будущем.
Ранее подсчитали, что глобальная замена 11% продуктов животного происхождения на их альтернативы, позволит нивелировать почти все авиавыбросы.
- Парниковые газы, к которым относится углекислый газ, – один из основных факторов глобального потепления. Годы с 2015-го по 2022-й стали самыми тёплыми в истории наблюдений, а средняя температура на Земле стала на 1,15°C выше доиндустриальной. Увеличение на 1,5°C учёные считают критическим.
- Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и других животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
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