Замена 11% мяса на его альтернативы нивелирует почти все авиавыбросы

К 2035 году 11% от продаж продуктов животного происхождения будут составлять их альтернативы. Благодаря этому выбросы парниковых газов сократятся на величину, почти равную выбросам от авиационной отрасли. Долю альтернативных белков на рынке можно увеличить вдвое, если нарастить инвестиции в их производство. Это следует из отчёта одной из крупнейших консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG).

По данным BCG, за последние два года инвестиции в альтернативные белки, включая ферментированные продукты и искусственное мясо, выросли в пять раз до 5 миллиардов долларов. Сейчас альтернативы составляют 2% от мировых продаж мяса, яиц и молочных продуктов. При текущих темпах к 2035 году их доля увеличится до 11%. При помощи же технологий, наращивания инвестиций и изменений в законодательствах долю растительных альтернатив на рынке можно увеличить до 22%.

Согласно отчёту, на пищевую отрасль приходится 26% глобальных выбросов парниковых газов, из них на животноводство – 15%, что эквивалентно выбросам всего мирового транспорта. Благодаря замене мяса на растительные продукты сократится вырубка лесов под пастбища и кормовые культуры. Также уменьшатся выбросы метана, который в больших количествах производят коровы и овцы. При производстве говядины, например, выбрасывается как минимум в шесть раз больше парниковых газов, чем при производстве тофу.

Переход с мясных продуктов на их растительные альтернативы ради экологии менее болезнен для потребителей, чем сокращение полётов или переоборудование домов, считают в BCG. Согласно опросу, приложенному к отчёту, более 30% респондентов перешли бы на альтернативные белки из-за их положительного влияния на климат. Однако никто не хотел бы платить за них больше.