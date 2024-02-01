ЕС снова обсудит помощь Украине на 50 млрд евро и вето Венгрии

В Брюсселе сегодня пройдет внеочередной саммит Евросоюза, на котором лидеры стран ЕС вновь обсудят выделение помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро, которое было заблокировано Венгрией в декабре.

Речь идёт о финансовой помощи Украине из бюджета ЕС. Это - 17 миллиардов прямой помощи и 33 миллиарда в виде кредитов , которые Украина по плану получит в течение следующих четырех лет. ЕС хочет внести эти расходы в семилетний бюджетный план, который будет действовать как раз ещё четыре года. Для этого необходимо внесение поправок в уже утверждённый бюджет, что требует согласия всех стран ЕС. Однако Венгрия по-прежнему не дала согласия на это.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последнее время заявлял, что готов согласиться на внесение этих 50 миллиардов евро на помощь Украине в бюджетный план Евросоюза, но при условии, что это решение будет пересматриваться каждый год, что даёт возможность Будапешту заблокировать его в будущем.

По сведениям агентства Reuters, к вечеру среды никакой договоренности с Орбаном ещё не было. Европейские политики признаются, что не могут предсказать, как поступит венгерский премьер.

В ЕС обсуждают и альтернативные варианты на случай, если не удастся преодолеть вето Будапешта. Однако альтернативы выглядят сложнее и дольше в реализации, поскольку предполагают проведение решений через парламенты стран ЕС.

Как писала на днях Financial Times, Брюссель даже готов подорвать экономику Венгрии и разработал стратегию, которая должна прицельно ударить по её слабым местам, подорвать её валюту и обвалить доверие инвесторов. К этому плану прибегнут, если Будапешт откажется снять вето с предоставления помощи Киеву, отмечает FT.

Министр венгерского правительства по делам Евросоюза Янош Бока, заявил, что Венгрии ничего не известно о возможной финансовой угрозе со стороны властей ЕС, однако его страна "не уступит под давлением".