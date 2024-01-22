WSJ: ЕС придумал план помощи Украине для обхода вето Венгрии

Чиновники Европейского Союза на этой неделе начнут заниматься новым планом по выделению десятков миллиардов долларов для поддержки Украины, в попытке перезапустить программу военной помощи, увязшую во внутренних разногласиях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В конце прошлого года Венгрия заблокировала выделении 50 миллиардов финансовой помощи Украине из бюджета ЕС, а на компромисс с Будапештом готовы идти не все страны.

По данным издания, предложенный план предусматривает выделение 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет через новый фонд, который будет пополняться на пять миллиардов евро в год.

Если новый план ЕС получит одобрение, то эти 20 миллиардов евро средств ЕС будут возвращены государствам-членам в качестве компенсации за десятки миллиардов евро военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет. Проект плана, с которым ознакомилось WSJ, был официально распространен в пятницу.

Издание напоминает, что в начале войны России против Украины Европа начала тратить средства ЕС для оплаты летальной военной помощи Киеву через Европейский фонд мира. Это оказалось весьма успешным. За год не менее пяти с половиной миллиардов евро были возвращены государствам-членам, которые снабжали Украину - в основном из имеющихся у них запасов - оружием, боеприпасами, танками и ракетами для ПВО. Но затем правительство Венгрии заблокировало выплаты из этого фонда.

Считается, что ряд стран-членов ЕС истощили запасы и уже не могут предоставить значительный новый уровень помощи Украине, пишет издание. Учитывая эти трудности, предлагается создать новый специальный военный фонд для Украины, который поглотит часть оставшихся активов Европейского фонда мира и будет пополняться на пять миллиардов евро каждые ближайшие четыре года.

Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные поставки Украине и оплату растущих расходов на программу военной подготовки. В документе ЕС, по данным WSJ, даётся приблизительная оценка того, что в этом году новый фонд может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь на сумму в семь с половиной миллиардов евро.

Предложение ЕС поступило после того, как канцлер Германии Олаф Шольц, чье правительство в этом году удваивает двустороннюю военную помощь Украине, несмотря на жесткие бюджетные ограничения, призвал другие страны ЕС сделать больше, чтобы помочь Киеву в военном отношении.

Новый фонд, как считают авторы плана, облегчит европейским правительствам задачу совместно работать над тем, какие ресурсы более необходимы Киеву.

На саммите ЕС в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Киеву финансовой помощи объемом 50 миллиардов евро. Лидеры стран ЕС вернутся к вопросу на саммите 1 февраля. Источники Politico сообщали, что Будапешт снимет вето, если получит возможность ежегодно пересматривать помощь Киеву.