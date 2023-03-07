ЕС ввел санкции против четырех россиян за нарушение прав женщин

В преддверии Международного женского дня Евросоюз ввел санкции за нарушение прав женщин против официальных лиц из шести стран, сообщается на сайте Европейской комиссии.

Под ограничения попали четыре россиянина. Среди них полицейские Александр Федоринов и Иван Рябов. По данным русской службы Би-би-си, в марте 2022 года Рябов пытал в московском ОВД Братеево задержанных антивоенных активисток. А Федоринов на тот момент занимал должность исполняющего обязанности начальника этого отделения полиции.

Также в санкционный список попали два российских военных – генерал-майор Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин. В документе сказано, что они причастны к случаям сексуализированного насилия со стороны российских военнослужащих в отношении украинского населения.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что российские вооруженные силы используют сексуализирированное насилие против женщин и детей в Украине в качестве орудия войны. Эти действия представляют собой военные преступления, и виновные должны быть привлечены к ответственности", – сказано в заявлении Еврокомиссии.