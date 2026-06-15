ЕС ввел санкции против генпрокурора Гуцана и митрополита Тихона

Евросоюз ввёл санкции против генпрокурора России Александра Гуцана и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов), которого считают близким к Владимиру Путину (СМИ часто называют Тихона духовником российского президента).

Кроме того, под ограничения попали бывший детский омбудсмен Павел Астахов и Президентский фонд культурных инициатив.

В санкионный список также попали судья Верховного суда Олег Нефедов (он объявил экстремистскими несуществующие "международное движение ЛГБТ" и признал "террористическим" американское юрлицо ФБК и "Антивоенный комитет России"); завотделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев (он работал в больнице, в которой проходил лечение Алексей Навальный после отравления и до эвакуации в Германию); бывший главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский; подозреваемые в отравлении Навального сотрудники ФСБ – Олег Таякин, Валерий Сухарев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец, Василий Калашников.

Под санкциями также оказались провоенный блогер Кирилл Фёдоров, журналист и продюсер RT Documentary Ольга Кирий, обозреватель RT и "Коммерсанта" Игорь Мальцев, главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская и писатель Роман Антоновский.

Среди юридических лиц, помимо Президентского фонда культурных инициатив, под санкции, в частности, попали холдинговая компания разработчика систем распознавания лиц NtechLab МКАО "НТК", военный технополис "Эра", НПО имени Лавочкина, Ижевский авиационный завод, НИИ точных приборов и Серпуховский завод "Металлист".

В санкционные списки также включены Фонд перспективных исследований, производители беспилотников "АСФПВ", "Ионос" и "Рустакт", белорусская компания Izovac и связанная с ней российская "Инжиниринг Групп".

Ограничения затронули ряд судоходных и логистических компаний из России, Китая, Гонконга, Турции, ОАЭ, Азербайджана и Либерии. В частности, под санкции попали ООО "Лукойл-Западная Сибирь", "Газпромнефть Шиппинг", гонконгская Nord Axis, китайская Shenzhen Minghuaxin, либерийская Moonstone Maritime Corporation и турецкая Trans KA Tankers Management Company Limited.

Всего в обновлённый список ЕС добавили более 80 физических и юридических лиц из России и других стран.

В ЕС заявили, что санкции направлены против лиц и организаций, которые, по мнению Брюсселя, поддерживают российские власти или способствуют обходу ранее введенных ограничений. В список также вошли компании и граждане из стран, поддерживающих тесные связи с Россией.