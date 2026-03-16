ЕС ввёл санкции против генерала Чайко, Мацкявичюса и Мардана

Совет ЕС в понедельник 16 марта ввёл персональные санкции против 9 российских военных, а также четырёх журналистов и блогеров, выступающих в поддержку войны против Украины.

Как говорится в сообщении Совета ЕС, включённые в санкционный список высокопоставленные военные несут "ответственность за резню в Буче, произошедшую в период с февраля по март 2022 года", после российского крупномасштабного вторжения в Украину. В Буче Киевской области, которую российские военные занимали около месяца, за время оккупации погибли несколько сот мирных жителей.

В санкционный список в частности включены генерал-полковник Александр Чайко, полковник Андрей Кондров, полковник Артём Городилов, генерал-майор Владимир Селивёрстов и ещё несколько военных. Все они, как следует из документов ЕС, несут ответственность за события в Буче.

Санкции введены также против четверых лиц, которые, по мнению Совета ЕС, являются пропагадистами, манипулируют информацией, участвуют в так называемой гибридной войне и вмешиваются в дела Евросоюза. Речь идёт о ведущем "России-1" Эрнесте Мацкявичюсе, блогере и радиоведущем Сергее Ключенкове (выступает под псевдонимом Сергей Мардан), а также поддерживающих вторжение в Украину британском гражданине Грэме Филлипсе и бывшем французском военном, получившем гражданство России, Адриане Боке.