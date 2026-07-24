ЕС ввёл санкции против генерала, который хвастался пытками пленных

ЕС ввёл санкции против российского генерала Романа Демурчиева, его имя фигурирует в 21-м пакете санкций. Ранее проекты "Система" и "Схемы" рассказывали о том, как Демурчиев хвастался пытками военнопленных.



Согласно документу, заместитель командующего 20-й общевойсковой армией в составе группировки "Запад" Вооружённых сил РФ генерал-майор Роман Демурчиев "причастен к пыткам, казням и осквернению тел украинских военнослужащих, включая военнопленных". Таким образом он угрожает "территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности или безопасности в Украине", считают представители ЕС.



Расследовательский проект Радио Свобода "Система" вместе с проектом "Схемы" Украинской службы Радио Свобода ранее исследовали переписки Демурчиева, которые он вёл с 2022 по 2024 год. Со своими коллегами и родственниками российский военачальник обсуждал судьбу военнопленных, неоднократно хвастался "трофеями" и советовал коллегам "не забывать про бабло".

В октябре 2022 года Демурчиев рассказывал своим друзьям, что взял украинский "опорник". К сообщениям он прикладывал фотографии отрезанных человеческих ушей. Одно из таких сообщений он отправил и жене Александре. "Соберу гирлянду и подарю", – написал генерал жене.



В декабре 2024 года Демурчиев обсуждал с коллегами судьбы уже убитых военнопленных. Генерал переслал видео, на котором российские военнослужащие, бывшие заключённые, зарубили насмерть трех украинцев саперными лопатками – уже после того, как последние подняли руки и сдались в плен. Об этом Демурчиев доложил своему начальнику, командующему 20-й армией генералу Олегу Митяеву. "Зэки, которые взяли точку, порубили лопатками, дай бог выживут, к награждению подать обязательно. Потихоньку отжимай, молодец. <...> Молодцы, давите, давите гадов", - отреагировал Митяев.



🔺Помимо боевых действий обсуждал с коллегами генерал и бытовые вопросы. "Война войной, но про бабло не забывай. Собирай себе. Собирай, экономь, но не ох**вай. Потом удали это сообщение", - так Демурчиев наставлял своего коллегу, который должен был подменить его на посту командира дивизии.



"Система" и "Схемы" рассказывали о Демурчиеве в расследовании из двух частей: о пытках и о заработках российских офицеров.