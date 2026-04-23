ЕС ввёл санкции против Тимати, Пиотровского и нефтяных компаний

Евросоюз утвердил санкции против российского исполнителя Тимати (Тимура Юнусова), следует из публикации в официальном журнале ЕC.

В обосновании указано, что Тимати "поддерживает агрессивную войну России против Украины, распространяя пропагандистские материалы Кремля", а также заявлял о готовности лично участвовать в боевых действиях. ЕС также отмечает его поддержку аннексии Крыма и политики президента Владимира Путина.

Под персональные санкции также попал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В ЕС считают его человеком, близким к российскому президенту, и обвиняют в поддержке войны против Украины, а также в содействии несанкционированным археологическим работам в аннексированном Крыму.

В санкционный список также включён начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев. По утверждению ЕС, подчинённые ему подразделения "систематически применяют химическое оружие против Украины".

Кроме того, ограничения введены против компаний "Башнефть" и "Славнефть", а также Туапсинского, Комсомольского и Ачинского нефтеперерабатывающих заводов, ряда дочерних структур "Газпрома" и "Лукойла".

Санкции стали частью 20-го пакета мер Евросоюза, принятого в связи с войной России против Украины. Новые ограничения согласовали восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", остановленному в январе.