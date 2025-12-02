Поймай меня, если сможешь. "Крипторубль" Путина и обход санкций

"То, что делает Шор, – это не просто молдавская проблема. Он предоставляет России услугу по обходу санкций и зарабатывает на этом деньги". В чем уникальность криптовалюты A7A5, которая, похоже, создана не только для обхода западных санкций, но и является опорой более масштабной кремлёвской инициативы по созданию параллельной финансовой системы? И как в ее центре оказался беглый молдавский олигарх, осуждённый за крупные хищения?

Что общего у беглого молдавского олигарха и криптовалюты из Киргизии с попытками России обходить западные санкции против российского ВПК и строить полностью новую финансовую систему за пределами Запада?

Подсказку тем, кто ищет ответ на этот вопрос дал Владимир Путин в начале сентября, когда принял участие в виртуальной церемонии открытия нового филиала компании по финансовым услугам во Владивостоке. Это не тот тип мероприятий, на которых обычно появляется российский президент. Новые виды вооружений? Да. Церемонии вручения кремлёвских медалей? Да. Открытие филиалов финансовых учреждений? Сразу и не вспомнишь.

"Феноменальная сумма"

Компания, о которой идет речь – ООО "A7" – это не типичная фирма, предоставляющая обычные финансовые услуги.

В числе её топ-менеджеров – Илан Шор, беглый олигарх, причастный к тому, что называют "кражей века", связанной с присвоением более $1 миллиарда в Молдове, одной из беднейших стран Европы. Другой непосредственный участник "А7" возглавляет восьмой по величине банк России, тесно связанный с военно-промышленным комплексом страны и является сыном бывшего премьер-министра России и директора Службы внешней разведки.

В коротких выступлениях по видеосвязи в присутствии Путина оба они хвастались, какой объем средств их компания обработала за 11 месяцев с момента создания: более 7 триллионов рублей ($12,4 миллиарда). Это огромная сумма: по некоторым подсчётам, это до 12% внешней торговли всех российских компаний вместе взятых.

А затем появилась криптовалюта, которую A7 запустила в январе этого года. Она получила название A7A5, общий ее оборот к июлю достиг $41,2 миллиарда, а к августу – $51,2 миллиарда. По состоянию на ноябрь объем операций с A7A5 – первым в мире стейблкойном Что такое стейблкоин?A7A5 – это то, что в терминологии криптовалют называется "стейблкоином". Стейблкоины – это виртуальные валюты, "привязанные" к реальным, например к доллару США или евро. Как следует из названия, такие валюты считаются более надежными, чем другие, стоимость которых может резко колебаться. Биткоин и Этериум – две самые популярные криптовалюты в мире – не являются стейблкоинами., привязанным к рублю – достиг $79 миллиардов, согласно данным сервиса Chainanalysis.

"Это феноменальная сумма денег. Это огромный объем для организации, которой год назад не существовало", – говорит Элис Томас, австралийская исследовательница и автор нескольких отчётов Центра информационной устойчивости (Center for Information Resilience, CIR), базирующейся в Лондоне НКО, занимающейся изучением нарушений прав человека и военных преступлений. "Личное участие Путина в открытии их офиса во Владивостоке тоже меня удивило: что он был готов лично ассоциировать свое лицо с открытием A7", – добавляет Томас.

На длинной линии от Молдовы через блестящие небоскребы Москва-Сити до Киргизии, лидеры которой хотят сделать маленькую центральноазиатскую страну центром криптоинноваций, A7A5, по словам западных и молдавских чиновников, является ключевым элементом кремлёвских усилий по смягчению воздействия западных санкций, введённых после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

"Токен A7A5 – это уникальный инструмент для обхода санкций", – говорит Эндрю Фирман, глава отдела национальной безопасности и разведки в Chainalysis, нью-йоркской исследовательской компании, которая также провела обширное исследование A7.

И речь идёт не только об обходе санкций. В более широком смысле цель Кремля, по словам экспертов, – построить параллельную финансовую систему за пределами существующих сетей, где доминируют западные банки и доллар США.

"Это важно из-за самой личности Илана Шора и того факта, что система создаётся для функционирования вне досягаемости и влияния традиционных финансовых систем, деноминированных в долларах США", – отмечает Кэрол Хаус, бывшая советница Совета национальной безопасности Белого дома по киберполитике.

"Это удивительно – видеть такую поддержку непосредственно от государства, но в то же время неудивительно, учитывая их цели: компенсировать воздействие санкций", – добавляет Хаус.

Подобные усилия Кремля не остались полностью незамеченными на Западе.

23 октября Европейский Союз ввел санкции против A7A5, ООО "A7" и связанных с ними компаний, назвав эту криптовалюту "выдающимся инструментом финансирования деятельности, поддерживающей военную агрессию России".

Ни ООО "A7", ни Илан Шор не ответили на письма Радио Свобода с просьбой о комментарии.

Центральноазиатская крипто-Мекка

По крайней мере с 2021 года правительство Киргызстана пытается превратить свою страну в криптовалютный хаб, стремясь привлечь инвесторов, майнеров и биржи. По состоянию на 2025 год сообщалось о как минимум 13 зарегистрированных криптобиржах, была подготовлена инфраструктура для создания национальной криптовалюты под названием USDKG.

Корпоративные регистрационные документы, полученные Радио Свобода в Министерстве юстиции Кыргызстана, показывают, что эмитентом стейблкоина A7A5 является киргизская компания Old Vector, впервые зарегистрированная в декабре 2024 года. С января по июль зарегистрированным юридическим адресом Old Vector был маленький, обветшалый дом в Бишкеке.

В июле 2025 года, когда журналисты Радио Свобода приехали по этому адресу, они увидели дом, стоящий в стороне от грунтовой дороги за ржавым синим металлическим забором и бетонными блоками. Двое мальчиков, открывших дверь, сказали, что ничего не знают о какой-либо компании, зарегистрированной по этому адресу. Сосед по дому сказал, что компании с таким названием там нет.

Примерно месяц спустя корпоративная штаб-квартира Old Vector переехала по другому адресу на окраине Бишкека – в многоэтажный жилой комплекс South Park.

Сама A7 зарегистрировала в Бишкеке ряд взаимосвязанных компаний, согласно документам Министерства юстиции, полученным Радио Свобода.

A7-Кыргызстан, зарегистрированная 17 января, размещается на верхних этажах комплекса, который раньше был крупным торговым центром. Журналисты Радио Свобода попытались попасть на этаж, где якобы находился офис ООО, но охранники не пустили их внутрь.

Другая связанная с Иланом Шором структура, под названием "Евразия", также зарегистрировала несколько торговых марок для компаний с похожими названиями в Бишкеке. Основанная в Москве как некоммерческая организация, "Евразия" была замешана в ряде действий, направленных на дестабилизацию выборов в Молдове. В октябре 2024 года Европейский Союз ввел санкции против "Евразии".

Хотя криптовалюта A7A5 была запущена в январе, публичная торговля стейблкоином началась только в феврале, когда она появилась на московской криптовалютной бирже Garantex.

Garantex в течение многих лет находилась под пристальным вниманием западных правоохранителей, которые утверждали, что она служила каналом для отмывания денег, полученных с помощью программ-вымогателей и хакерских атак, а также для обхода санкций. Биржа была популярна, поскольку, среди прочего, позволяла легко обменивать криптовалюты на более популярные стейблкоины, например USDT, привязанный к доллару, что облегчало вывод средств.

В 2022 году Министерство финансов США ввело санкции против Garantex. Но биржа прекратила работу лишь три года спустя, когда двое ее ключевых операторов были обвинены большим жюри США в отмывании денег.

Власти США также арестовали несколько веб-сайтов Garantex. Немецкие и финские ведомства конфисковали серверы, обслуживавшие операции биржи. Более $26 миллионов в криптовалюте, которые, по словам официальных лиц, использовались для отмывания денег, были конфискованы Секретной службой США.

В недели непосредственно до и после этой операции, по словам аналитиков, миллиарды коинов A7A5 были переведены с Garantex на новую биржу Grinex, впервые зарегистрированную в Кыргызстане в декабре 2024 года. Подавляющее большинство транзакций A7A5 сейчас происходит на Grinex и на менее крупной бирже Meer.kg.

Связь между Grinex и A7 до конца неясна. Гражданин Кыргызстана, указанный в документах Министерства юстиции как основатель Grinex, отказался отвечать на наш вопрос о том, связана ли его компания с криптобиржей с таким же названием. Однако американские финансовые следователи утверждают, что Grinex была создана специально для того, чтобы помочь трейдерам, чьи средства были заморожены после закрытия Garantex, вернуть свои деньги – используя A7A5.

Перетягивание каната

Молдова уже много лет находится в эпицентре противостояния между Европой и Россией. Выборы 2020 года, на которых победила Майя Санду, экономист, работавшая во Всемирном банке, сместили баланс в сторону Запада. Шор стремится склонить чашу весов обратно в сторону России.

В 2014 году Молдова была потрясена масштабным банковским мошенничеством, в результате которого из страны было выведено более миллиарда долларов США – почти одна восьмая ВВП. Власти обвинили Шора в том, что он был организатором этой "кражи века" Что такое "кража века"?В начале 2010-х годов серия загадочных транзакций из трех молдавских банков на счета офшорных компаний удивила регуляторов и привела к экстренному спасению Национального банка страны от банкротства. В общей сложности из него исчезло более миллиарда долларов – примерно одна восьмая ВВП страны. В 2017 году молдавские суды признали Шора организатором хищения. Он бежал в Израиль, гражданином которого давно являлся, а позже перебрался в Москву.. Олигарх бежал из страны в 2019 году и проводит время между Израилем и Москвой. В 2023 году суд в Кишиневе приговорил его заочно к 15 годам тюрьмы; политическая партия Шора, названная по его имени, была запрещена.

На протяжении как минимум трех избирательных кампаний, по словам молдавских и западных чиновников, Шор неоднократно пытался покупать голоса, распространять дезинформацию и даже вербовал и обучал молодых молдаван для разжигания беспорядков и провоцирования полиции. Среди схем, которые, по словам чиновников, были раскрыты – денежные переводы жителям Молдовы с использованием банковских карт, выданных "Промсвязьбанком", российским государственным банком, с которым сотрудничает Шор.

Шор работал с "российскими лицами для создания политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал бы ряд законодательных инициатив в интересах Российской Федерации", заявило Министерство финансов США в октябре 2022 года, когда бизнесмен впервые попал под американские санкции.

В преддверии прошлогодних президентских выборов молдавские власти обвинили Шора в организации схемы, с помощью которой более 15 миллионов долларов из российских банков были направлены на счета более чем 130 000 граждан Молдовы в обмен на публикацию постов в соцсетях, участие в акциях протеста и непосредственно голосование за нужного кандидата. Схема включала отправку заранее пополненных банковских карт, использующих российскую платежную систему "Мир", людям, которые могли поехать в непризнанную Приднестровскую республику, чтобы снять наличные. Формально являясь частью Молдовы, Приднестровье находится в юридической "серой зоне" и имеет тесные экономические связи с Москвой.

Базирующаяся в Москве некоммерческая организация Шора "Евразия" также вербовала сотни молодых людей из Молдовы для участия в российской программе обменов, предлагая бесплатные поездки, ужины в дорогих ресторанах и возможность получить гранты на миллионы рублей.

Премьер-министр Молдовы позже заявил, что российские агенты потратили в общей сложности почти $220 миллионов, пытаясь повлиять на выборы 2024 года, которые Санду с трудом выиграла. Одновременный референдум, на котором молдаван спрашивали о вступлении в Европейский союз, также подтвердил приверженности страны к евроинтеграции, но с гораздо меньшим отрывом от ее противников, чем прогнозировалось.

За несколько дней до парламентских выборов в сентябре 2025 года молдавские власти заявили, что выявили очередную дестабилизационную кампанию. Они провели рейды в десятках мест по всей стране, арестовав более 70 человек. Некоторые из задержанных якобы ездили в лагеря в Боснии и Сербии для обучения тому, как противостоять и провоцировать полицию. По данным молдавских спецслужб, кампания использовала "сеть группы Шора и внешние ресурсы".

"Не думаю, что обход санкций и вмешательство в политические дела Молдовы напрямую связаны, – говорит Элис Томас из Центра информационной устойчивости. – Я думаю, что обход санкций – это сейчас главная игра. При этом очевидно, что у Шора есть серьезные личные интересы в Молдове, и, вероятно, он придает этому большое личное значение".

"То, что делает Шор – это не только молдавская проблема, – говорит в интервью Радио Свобода молдавский чиновник, говоривший об анонимности. – Шор оказывает России услугу, помогая обходить санкции, и зарабатывает на этом".

"Промсвязьбанк" не ответил на запросы Радио Свобода о комментарии.

"Инфраструктура, устойчивая к внешним воздействиям"

Примерно с 2022 года значительная часть российской банковской системы оказалась изолирована от западных финансовых сетей в ответ на войну в Украине. Банковский сектор был отключен от SWIFT – системы обмена сообщениями, необходимой для глобальных банковских операций; Visa и Mastercard отключили Россию от своих платежных систем; западные банки заморозили счета российского правительства.

В результате российские власти попытались создать параллельную финансовую систему. Некоторые страны поддержали эти усилия, включая страны БРИКС – Китай, Бразилию и Индию.

"Разработка токена A7A5, похоже, является следующим логическим шагом в попытках России создать альтернативные платежные системы, чтобы обходить санкции", – говорит Эндрю Фирман из Chainalysis.

Когда Путин наблюдал за мероприятием 4 сентября во Владивостоке, Шор выглядел нервным, переминаясь с ноги на ногу во время речи о целях "финансового хаба" под названием Дальневосточный международный финансово-расчетный центр.

"На сегодня, за 10 месяцев работы, мы провели транзакции на сумму более 7,5 трлн рублей. Учитывая, что более 50% всех наших расчетов совершается со странами Азии, мы решили открыть здесь финансовый хаб", – заявил Шор на церемонии.

Рядом с Шором находился его ближайший партнер – Петр Фрадков, который возглавляет московский "Промсвязьбанк" с 2018 года. Его отец – Михаил Фрадков, премьер-министр России с 2004 по 2007 год и директор Службы внешней разведки в течение девяти последующих лет.

"Промсвязьбанк", известный как ПСБ, был национализирован российским правительством в том же 2018 году на фоне банковского кризиса и перепрофилирован для обслуживания растущего российского военно-промышленного комплекса. В 2022 году ПСБ был внесен в санкционный список Минфина США, как и Петр Фрадков.

"Промсвязьбанк" владеет 49% A7. Стеблокоин A7A5, обеспечен рублевыми депозитами, размещенными в ПСБ.

A7 размещается в сияющем современном небоскребе, в башне "Федерация" Москва-Сити – здесь же была зарегистрирована Garantex, а также несколько компаний, которые, как утверждается, связаны с известными программами-вымогателями.

В июле 2025 года Европейский союз впервые ввел санкции против A7, утверждая, что компания "связана с попытками повлиять на президентские выборы в Молдове и референдум о вступлении страны в ЕС".

Примерно в то же время число коинов A7A5 в обращении выросло более чем на 240 процентов, по данным аналитической компании Elliptic, при этом ежедневные переводы в коинах A7A5 превысили 1 млрд долларов.

Крупнейшими пользователями платежных платформ A7, согласно корпоративным маркетинговым документам, опубликованным онлайн и впервые найденным Центром информационной устойчивости, являются китайские юридические и физические лица. Власти западных стран пытаются бороться с этим все теми же санкциями.

В середине августа, примерно за три недели до того, как Шор и Фрадков появились на видеоконференции с Путиным, власти США и Великобритании ударили по A7 и более чем полудюжине взаимосвязанных компаний, включая Grinex и Old Vector, новыми ограничительными мерами.

Однако месяц спустя общая рыночная капитализация A7A5 – фактически стоимость всех монет в обращении – взлетела почти на 250%, сделав его крупнейшим стейблкоином, не привязанным к доллару США.

"Мы уже доказали, что национальная цифровая валюта может быть не только альтернативой доллару, но и двигателем глобальных изменений", – заявила A7A5 в торжественном посте в Telegram.

Европейский союз ответил 23 октября новыми санкциями, нацеленными на связанные с Россией криптоактивы – и вторым раундом санкций, направленных против A7.

В посте в Telegram A7A5 высмеял это объявление.

"Что это изменит? Ничего!" – заявила компания. "Потому что с самого начала мы строили инфраструктуру, устойчивую к любым внешним воздействиям и ограничениям", – говорится в публикации.

Впрочем, есть люди, которые могут поспорить с этим утверждением.

"Зачем рекламировать этот скам?"

A7 также активно стремится стать "оффлайн-компанией" – открывает филиалы, где клиенты могут вносить депозиты, снимать наличные, торговать криптовалютами и осуществлять трансграничные платежи. Помимо Москвы и Владивостока, компания заявляет, что открывает филиалы в таких городах, как Хараре (Зимбабве) и Лагос (Нигерия).

В июле A7 объявила, что клиенты "Промсвязьбанка" смогут покупать токены A7A5 с помощью банковских карт ПСБ.

A7A5 стала рекламироваться как удобный финансовый инструмент для физических лиц. Хотя валюта A7A5 эмитирована в Кыргызстане, посвященный ей официальный сайт в доменной зоне .kg доступен только на двух языках – русском и английском.

"Оптимальное решение для входа в цифровую экономику и эффективного ведения внешнеэкономической деятельности", – так описан на сайте этот привязанный к рублю стейблокоин.

В действительности все не так просто. Для физических лиц предлагается два варианта использования A7A5 для покупок за рубежом и в интернете – приобретение цифрового векселя или выпуск специальной карты. Вексель – на одной его стороне изображено историческое здание Санкт-Петербургской биржи, а на другой – башни Москва-сити – якобы можно обменять на "наличную валюту, такую как евро, доллар и многие другие по всему миру". Но если обратиться в чат-бот, созданный для такого обмена, оказывается, что обмен векселя доступен, помимо офисов A7, только в двух городах: в Дубаи с обменом на дирхамы и в Стамбуле с обменом на доллары.

Второй вариант использования A7A5 физическим лицом, который рекламируется на официальном сайте – выпуск привязанной к криптокошельку платежной карты StablePay. На сайте Stable Pay нет никакой информации о том, кто является эмитентом карты или каких-либо других данных, которые позволили бы связать этот инструмент с конкретным юридическим лицом. Еще в середине ноября описание крипотовалютной карты Stable Pay обещало "поддержку Mastercard и Visa для привычных покупок", однако к началу декабря любые упоминания международных платежных систем были удалены с сайта. Тем не менее, она по-прежнему, как утверждается, "принимается везде, где принимают обычные банковские карты". В том числе, ей якобы можно оплатить зарубежные интернет-сервисы, например, на игровом портале Steam или подписку на ChatGPT – казалось бы, ценные возможности, которых почти с момента начала вторжения в Украину лишены обладатели российских банковских карт.

В заметке на сайте TorForex, посвященной StablePay отмечается, что "команда разработчиков проекта предпочла остаться анонимной", а указанной на сайте электронной почты технической поддержки просто не существует. Не найти в интернете и отзывов пользователей этой карты – возможно, потому что их просто нет. Хотя об открытии StablePay еще в августе писало такое авторитетное российское бизнес-издание, как РБК, Радио Свобода не удалось найти практически ни одного описания личного опыта использования этой карты. Судя по сообщениям пользователей в телеграм-чате A7A5, StablePay фактически не работает с конца октября, а тем немногим, кто все-таки успел оформить карту, вернули деньги за ее открытие. "Вопрос только один – зачем A7A5 рекламировала этот скам (Stablepay), если он прожил пару месяцев", – написал один из пользователей 1 ноября. На момент публикации этого материала, официальный сайт A7A5 продолжает упоминать StablePay как один из двух способов использовать стейблкоин.

Проблемы у пользователей не только с картами – уже несколько недель в чате жалуются, что регистрация для покупки этой криптовалюты с карты ПСБ вообще не работает – на сайте "идут технические работы", а в службе поддержки затрудняются сказать, когда эти работы могут быть завершены. Также пользователи писали, что попытки приобрести A7A5 в некоторых случаях приводили к блокировке карт "родного" для этой криптовалюты банка ПСБ, а операции с этим стейблкоином – к блокировке криптокошельков.

"Ну вообще это выглядит как идиотизм: ты используешь карту псб для работы с A7A5, но сам же ПСБ блочит карту дружественного сервиса. Очень удобно :) Особенно если это не формальная блокировка, а такая, которая заставляет сильно понервничать или написать в ЦБ", – негодуют в чате.

Некоторые пользователи отмечают, что начало проблем совпало с принятием европейских санкций в отношении A7A5 в конце октября (они вступили в силу 25 ноября). Другими словами, обещанное официальным сайтом широко разрекламированное в России "оптимальное решение для входа в цифровую экономику" фактически не работает: для физического лица прямо сейчас нет ни удобного способа купить A7A5 ни использовать ее для своей частной "внешнеэкономической деятельности". Пользователи находят этому очевидное объяснение: "первый рублевый стейблкоин" создавался для совершенно других целей.

"Без иронии. Если знать структуру операций ПСБ и его ключевых клиентов (подсказка – "Ростех" Чемезова), то становится очевидным, почему именно ПСБ выбран в качестве площадки для рублевого стейбла, то есть ради кого это все задумывалось изначально. На "физиках" ПСБ просто зарабатывает комиссионный доход. Для этого даже не важно обеспечивать качество работы с физиками. Тоже приносит копеечку, т.к. реклама a7a5 на федеральных каналах хомяков загнала куда нужно", – рассуждает один из участников чата.