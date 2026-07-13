ЕС ввёл санкции против VK и юрлица мессенджера MAX

Совет Евросоюза ввёл санкции против российской компании VK, которой принадлежит соцсеть ВКонтакте и ещё ряд сервисов, а также против юридического лица так называемого национального мессенджера MAX "Коммуникационная платформа" (дочерняя компания VK). Сообщение об этом опубликовано в офицальном вестнике ЕС, то есть санкции вступили в силу.

Всего в санкционный список 13 июля включены 11 физических лиц и пять организаций.

В заявлении ЕС говорится, что санкции связаны с кибератаками и другими враждебными действиями российских властей и связанных с ними групп в киберпространстве. В частности в пресс-релизе утверждается, что 16-й Центр ФСБ России контролирует ряд хакерских группировок, ответственных за кибератаки и кибершпионаж в Польше, Франции, Германии и ряде других стран ЕС. Санкции введены в координации с Великобританией, которая 13 июля также расширила санкционный список.

Среди попавших под санкции - руководитель ряда дочерних структур VK Елена Багудина, директоры компаний VAS Experts, "Норси-Транс" и "Цитадель", производящих программное обеспечение для системы контроля трафика (против этих компаний также введены санкции), Дмитрий Гачко, Сергей Овчинников и Михаил Фомин, а также несколько сотрудников колонии номер 10 в Зубово-Полянском районе Мордовии, где, как утверждается, пытали украинских граждан. Санкции введены также против высокопоставленного сотрудника ГРУ Ивана Касьяненко и нескольких лиц, имеющих отношение, как утверждается, к хакерским группировкам.

Совет ЕС обвиняет VK в передаче российским властям данных пользователей, публиковавших материалы с критикой войны против Украины или другой запрещенный властями контент. Разработка мессенджера MAX, как утверждается, проходила под контролем ФСБ.

Речь не идёт о 21-м пакете санкций ЕС - некоторые его детали ещё не согласованы, и министрам иностранных дел стран ЕС на сегодняшнем заседании в Брюсселе пока не удалось прийти к согласию. В частности, сообщалось, что Болгария требует отказатья от идеи включения в список патриарха РПЦ Кирилла. Глава МИД Болгарии Велислава Петрова 13 июля заявила, что из окончательного списка уберут как Кирилла, так и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. По её словам, теперь Болгария поддерживает пакет, но возражения есть у двух других стран - Австрии и Греции.