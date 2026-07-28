ЕС вызвал представителя России из-за дрона в небе над Румынией

Европейская служба внешних связей вызвала представителя российской дипломатической миссии в Брюсселе. Поводом в руководстве ЕС назвали нарушение на прошлой неделе российским беспилотником воздушного пространства Румынии.

"Мы выразили решительное осуждение в связи с преднамеренным нарушением воздушного пространства Румынии", - заявили во вторник в пресс-службе главы дипломатии ЕС Каи Каллас. В пресс-службе произошедшее назвали "безрассудным шагом", который представляет собой "серьезнейшую эскалацию со стороны России и угрожает безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и другим странам".

Кая Каллас предложила входящим в ЕС государствам одобрить введение дополнительных санкций в связи с вторжениями беспилотников, а также из-за российского удара, в результате которого на прошлой неделе пострадало здание почетного консульства Латвии на востоке Украины, в Славянске.

Румыния имеет с Украиной, которая пятый год противостоит полномасштабному военному вторжению России, общий участок границы протяженностью около 600 километров.

В понедельник, 27 июля, Румыния объявила о высылке из страны сотрудника российского посольства в Бухаресте, а румынского посла отозвали из Москвы для консультаций. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва даст надлежащий ответ на высылку сотрудника посольства России из Румынии.

В сообщении МИД Румынии отмечалось, что российскому послу которого вызвали в румынское внешнеполитическое ведомство, были представлены фрагменты одного беспилотника, сбитого над румынской территорией, передает DPA.

Румынские власти сообщали о проникновениях дронов в воздушное пространство страны три ночи подряд - с 24 по 26 июля. Все три беспилотника были сбиты румынскими истребителями F-16 - впервые с начала российского вторжения в Украину. Разрушений и пострадавших не было. Местная прокуратура подтвердила, что один из беспилотников был российским дроном типа "Шахед"; власти убеждены, что два других дрона тоже были российскими.

Президент России Владимир Путин во вторник на просьбу прокомментировать ситуацию ответил, что установить все обстоятельства происшествия с беспилотником на территории Румынии можно после тщательного и всестороннего расследования. Слова Путина приводит РБК.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО, а Минобороны РФ не раз заявляло, что удары наносятся исключительно по объектам ВСУ в Украине.



