Румыния отозвала посла в РФ для консультаций, выслала дипломата

Румыния объявила о высылке из страны сотрудника посольства России в Бухаресте в связи с нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства Румынии в последние дни. Румынский посол отозван из Москвы для консультаций.

Как говорится в сообщении МИД Румынии, российский посол был вызван сегодня в румынское внешнеполитическое ведомство в Бухаресте. Ему были представлены фрагменты беспилотника, сбитого над румынской территорией. Расследование прокуратуры установило росссийское происхождение дрона. Послу России был заявлен решительный протест, была подчёркнута "абсолютная недопустимость" нарушения воздушного пространства Румынии, которое является также воздушным пространством НАТО и ЕС.

Российский дипломат, имя и должность которого не называется, должен покинуть Бухарест в течение пяти дней.



Реакции российской стороны пока не было.

Румынские власти сообщали о проникновениях дронов в воздушное пространство страны три ночи подряд - с 24 по 26 июля. Все три беспилотника были сбиты румынскими истребителями F-16 - впервые с начала российского вторжения в Украину. Разрушений и пострадавших не было. Расследование подтвердило, что один из беспилотников был российским дроном типа "Шахед", власти убеждены, что два других дрона тоже были российскими. В течение всех трёх дней Россия наносила удары по Одесской области, граничащей с Румынией.



