ЕС запретил полёты турецкой авиакомпании, связанной с РФ

Власти ЕС закрыли воздушное пространство над странами Евросоюза для базирующейся в Турции авиакомпании Southwind Airlines. Основанием для этого стали выводы авиационных властей Финляндии, которые пришли к выводу, что фактический контроль над Southwind осуществляется из России. Для российских авиакомпаний полёты над территорией ЕС закрыты с 27 февраля 2022 года - в связи с российским широкомасштабным вторжением в Украину, начавшимся несколькими днями ранее.

О запрете в отношении базирующейся в турецком городе Анталья авиакомпании стало известно из информации турецкого издания Turizm Guncel, её также подтвердили в российской ассоциации туроператоров АТОР.

"Наша общая оценка показывает, что значительная доля собственности и эффективный контроль не принадлежат турецким лицам или компаниям. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и контроль над ней связаны с российскими игроками", - цитирует турецкое издание главу финского транспортного ведомства Traficom Яркко Сааримяки.

Финляндия отказала Southwind в полёте на свою территорию ещё 25 марта. А 28 марта, как пишет Turizm Guncel, ЕС официально проинформировал все страны союза, что авиакомпании Southwind Airlines в соответствии с санкционным регламентом запрещены полёты над территорией ЕС.

Из-за этого, как сообщили в АТОР, российские туристы не смогли вовремя вылететь из Шарм-Эль-Шейха (Египет) в Москву вечером 29 марта. Они должны были лететь рейсом авиакомпании Air Cairo, однако, как утверждается, власти ЕС могли посчитать её аффилированной с Southwind. В результате туристов вывезли с задержкой на 11 часов, полёт проходил над Чёрным морем, Грузией, Каспийским морем и Казахстаном, то есть минуя территорию ЕС.

Ассоциация туроператоров России сообщила также об отмене рейсов Southwind из Антальи в Калининград. Полёты из Египта в Москву, как утверждается, продолжатся, хотя и станут дольше по времени.

Компания Southwind Airlines была основана в 2022 году, вскоре после российского вторжения в Украину. Её штаб-квартира находится в Анталье. Германский таблоид Bild пишет, что все три самолёта перевозчика были получены от российской авиакомпании Nordwind. Компания осуществляла рейсы из Турции в Россию, а также Германию, Швейцарию, Грецию, Северную Македонию. Как отмечает "Европейская правда", запрет на полёты в пределах ЕС сделает невозможными перелёты в Швейцарию, а также в Северную Македонию.