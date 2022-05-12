Еще десять европейских покупателей газа открыли счета в "Газпромбанке", чтобы выполнить требование России платить за газ в рублях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

В общей сложности счета в "Газпромбанке" открыли уже 20 европейских компаний, еще 14 запросили документы для открытия счета. Источник Bloomberg отказался раскрыть названия этих компаний.

11 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что европейские компании смогут платить за газ в рублях, не нарушая санкций. Ранее Bloomberg рассказал о неопубликованном докладе Еврокомиссии, в котором утверждается, что требование российских властей о расчетах за газ в рублях нарушает санкции Евросоюза.

"Не было никакого официального заявления о том, что означает нарушение санкций. Никто не говорил, нарушают ли платежи в рублях санкции", – заявил Драги на пресс-конференции. Он добавил, что большинство импортеров газа уже открыли счета в "Газпроме", а крупнейших импортер в Германии уже заплатил за газ в рублях.

Представитель немецкой энергетической компании Uniper заявил, что организация не производила никаких платежей по новой системе, так как срок оплаты истекает в конце мая. Ранее компания заявила об уверенности, что сможет соблюдать санкции и продолжать поставки газа.

12 мая Газпром заявил, что транзит российского газа через Украину в Европу сократился на треть – ранее Украина прекратила транзит газа по одной из веток трубопровода из-за потери контроля над компрессорной станцией в Луганской области.