Еще десять европейских покупателей газа открыли счета в "Газпромбанке", чтобы выполнить требование России платить за газ в рублях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.
В общей сложности счета в "Газпромбанке" открыли уже 20 европейских компаний, еще 14 запросили документы для открытия счета. Источник Bloomberg отказался раскрыть названия этих компаний.
11 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что европейские компании смогут платить за газ в рублях, не нарушая санкций. Ранее Bloomberg рассказал о неопубликованном докладе Еврокомиссии, в котором утверждается, что требование российских властей о расчетах за газ в рублях нарушает санкции Евросоюза.
"Не было никакого официального заявления о том, что означает нарушение санкций. Никто не говорил, нарушают ли платежи в рублях санкции", – заявил Драги на пресс-конференции. Он добавил, что большинство импортеров газа уже открыли счета в "Газпроме", а крупнейших импортер в Германии уже заплатил за газ в рублях.
Представитель немецкой энергетической компании Uniper заявил, что организация не производила никаких платежей по новой системе, так как срок оплаты истекает в конце мая. Ранее компания заявила об уверенности, что сможет соблюдать санкции и продолжать поставки газа.
12 мая Газпром заявил, что транзит российского газа через Украину в Европу сократился на треть – ранее Украина прекратила транзит газа по одной из веток трубопровода из-за потери контроля над компрессорной станцией в Луганской области.
- 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий новый порядок оплаты газовых контрактов так называемыми "недружественными странами". Импортеры должны будут открыть два специальных счета в "Газпромбанке": один – в валюте, в которой они уже производят платежи; другой – в российских рублях. После поступления денег на валютный счет от импортера российский банк сам продаст валюту на московской бирже и зачислит деньги на рублевый счет. Оттуда они будут переведены "Газпрому". Такая схема позволит российским властям заявлять, что расчеты производятся в рублях, а покупателям – платить как раньше.
- 26 апреля "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгаарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом платить в рублях. Министерство экономики Болгарии считает, что Россия предложила платить за газ на условиях, которые противоречат контракту и создают "значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".
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